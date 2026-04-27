Miközben a legtöbben még pánikban voltak a lövöldözés után a tudósítói vacsorán, egy nő borosüvegeket gyűjtött össze az asztalokról

A fehér házi tudósítók vacsoráján történt lövöldözés utáni káoszban egy elegáns ruhát viselő nőt videóra vettek, amint nyugodtan összegyűjti a borosüvegeket az üres asztalokról – írja a New York Post. A felvétel gyorsan elterjedt az interneten:

So, there you have press members STEALING wine bottles: this is who the press is!

Repugnant! pic.twitter.com/IlLlmdciXV — TeslaBoomerPapa (@TeslaBoomerPapa) April 26, 2026

Mivel a lövöldözés a vacsora elején történt, sok bontatlan bor maradt az asztalokon. A lap szerint a jelenet nem volt egyedi, több vendéget is láttak borosüvegekkel távozni a Washington Hiltonból.

Hamar virálissá vált az a felvétel is, amin Michael Glantz, Creative Artists Agency ügynöke nyugodtan eszi a burratás salátáját, miközben mások az asztalok alá bújtak.

CAA super-agent Michael Glantz is the man eating his salad in this viral video: https://t.co/bhgN2V9teM — Brian Stelter (@brianstelter) April 26, 2026

Donald és Melania Trumpot, valamint JD Vance alelnököt szombat este menekítették ki a Fehér Ház tudósítói vacsorájáról, miután az eseményt lövések szakították meg. A gyanúsított Cole Tomas Allenről a közösségi médiában elérhető információk alapján annyit tudni, hogy Los Angeles környékéről származik, a Caltech egyetemen végzett, jelenleg pedig részmunkaidős tanárként és játékfejlesztőként dolgozik. A szombati lövöldözésről itt írtunk hosszabban, az eseményről készült videókat és képeket pedig ebben a cikkben szedtük össze.