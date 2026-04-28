A Fidesz-frakció munkatársának lakásában találták meg a lengyel hatóságok elől menekülő Marcin Romanowskit

Lengyelország volt igazságügyi miniszterhelyettese a Fidesz-frakció munkatársának lakásában lakik Budapest I. kerületében – derítette ki a Direkt 36. A lap cikke szerint az ingatlan egyik tulajdonosa Párkai Dávid Zsolt, aki „képviselői tevékenységet segítő személyi titkárként” dolgozik a Fidesz-frakcióban. A Direkt 36 birtokába került szerződés szerint Kocsis Máté frakcióvezető alkalmazza őt 2025 szeptembere óta.

A lap újságírói személyesen is felkeresték Romanowskit a budai ingatlanban, kérdéseikre azonban nem válaszolt.

Párkai Dávid Zsolt megerősítette a Direkt 36-nak, hogy Romanowski az ő résztulajdonában álló ingatlanban lakik, a Fidesz-frakcióval és Kocsis Mátéval való kapcsolatára vonatkozó kérdésekre viszont azt mondta, nem titkárként, hanem jogi szakértőként dolgozik a parlamentben.

Marcin Romanowski a 2026-os CPAC-re érkezik Budapesten, március 21-én Fotó: JAAP ARRIENS/NurPhoto via AFP

Párkai azt állította, Kocsis Máté frakcióvezetőnek nem volt köze hozzá, hogy Romanowski az ő ingatlanában kötött ki. Hangsúlyozta, a lengyel politikus már azelőtt a lakásban tartózkodott, hogy ő megkapta a parlamenti pozíciót. Ez valóban így lehet, írja a Direkt 36, ugyanis Párkai 2024 decembere óta adja bérbe az ingatlanát Romanowskinak.

Az április 12-ei választások, azaz a folyamatban lévő kormányváltás óta a lengyel ügyészség újra érdeklődik a Magyarországon bujkáló két volt politikus, Marcin Romanowski, illetve Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter iránt, akiknek az Európai Unióban szokatlan módon az Orbán-kormány adott politikai menedékjogot. Magyar Péter megválasztott miniszterelnök többször beszélt a lengyel expolitikusokról. Azt mondta, hazánk nem lehet „nemzetközileg körözött bűnözők búvóhelye”, és azt ígérte, biztosítani fogják a nemzetközi jog szerinti együttműködést, tehát kiadják azokat, akik ellen más uniós országokban eljárás folyik.

Párkai a Direkt 36-nak ezzel kapcsolatban azt mondta, ha az új kormány felállásával Romanowski menedékjogának státusza megváltozna, megszüntetnék a bérleti szerződést.