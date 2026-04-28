Brightonban lesz Európa első, csak a női focinak épített stadionja

Egyre vonzóbb a női futball, és nem csak Észak-Koreában, ahol a világon az elsők között ismerték fel ennek a jelentőségét. Az Arsenal női csapatának hazai meccsein például többször is volt már telt ház, ami 60 ezer nézőt jelent, de az átlagnézőszám is olyan magas (36 521), hogy a magyar férfi NB I.-ben az összes meccsre nem mennek ki ennyien.

A női csapatok általában edzőpályákat használnak vagy – megfelelő érdeklődés esetén – a klub férficsapatának stadionját. Az Evertonnál másképp van, ott az új stadionba költözött férficsapat után örökölték meg a nők a legendás Goodison stadiont.

Ami viszont az angol első osztály hatodik helyén álló Brightonnál történik, az egészen egyedülálló, egy 10 ezres stadiont húznak fel ugyanis a női csapatnak a meglévő, férfifocira használt stadion mellé. Európában ez az első, kifejezetten a női focira épített stadion, amit várhatóan a 2030-31-es szezonban vehetnek birtokukba a brightoni női csapat tagjai. Amúgy az angol első ligában nekik van az egyik legalacsonyabb az átlagos nézőszámuk (2 647).

A világon eddig egy, kifejezetten női focira tervezett stadion épült. A 11 500-as kansasi CPKC Stadiont 2024-ben adták át.

Az elmúlt hetekben nevezték ki az első női edzőt, Marie-Louise Etát egy férfi topcsapathoz, az Union Berlinhez. (Via Guardian)