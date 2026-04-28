Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a feltételezett „vagyonmenekítés” miatt

Miután Magyar Péter arról beszélt, hogy NER-es oligarchák menekítik külföldre a „lopott vagyont”, és felszólította a NAV-ot, hogy ezt akadályozza meg, Fekete-Győr András momentumos politikus az Országos Rendőr-főkapitányt kérte számon a Facebookon, hogy miért asszisztál a vagyonkimentéshez.

A posztjához a rendőrség odakommentelte, hogy „vagyonkimenekítés” ügyében folyik az eljárás, de részleteket nem közöltek.

Megkérdeztük az ORFK-t, hogy hány eljárás van folyamatban, ezek hol tartanak, és kik az érintettek, mire egy közleményt küldtek.

Azt írták, az egyelőre feltételezett „vagyonmenekítést”, tehát a jogtalanul megszerzett pénz és egyéb vagyontárgyak elrejtését célzó tevékenységet a rendőrség hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen elrendelt büntetőeljárás keretében vizsgálja. Küldtek BTK-s hivatkozást is, ami alapján különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelésről lehet szó, amiért 5-10 év börtön jár.

A rendőrség azt írta, emellett, további lehetséges bűncselekmények gyanújának megállapítása érdekében, saját információkra alapozva, előkészítő eljárást is folytat a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda.

Hozzátették, a rendőrségi eljárások nem a nyilvánosság előtt zajlanak, az alapvetőnek gondolt információk közlésével veszélyeztethetik az eljárás sikerességét.

„A rendőrség minden körülmények között törvényesen, a jogszabályoknak megfelelően jár el. A jelen eljárásokban megakadályozni kívánt átutalások, pénzügyi tranzakciók esetén is biztosítani kell a legális kereskedelem lehetőségét, még azok számára is, akiknél felmerülhet valamilyen visszaélés gyanúja. A rendőrség csak azokat az ügyleteket akadályozhatja meg – és azokat haladéktalanul meg is akadályozza – amelyeknél konkrét adat, információ vagy megalapozott gyanú merül fel azok jogszerűtlenségével összefüggésben.”

A folyamatban lévő eljárásokról egyelőre nem adnak bővebb tájékoztatást.