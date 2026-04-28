Kilép a Fideszből a soproni Péli Nikoletta

„Szeretném tájékoztatni önöket, hogy a mai naptól független képviselőként folytatom a munkámat a 6. számú választókerületben” – írta ki közösségi oldalára Péli Nikoletta. A Fideszt elhagyó politikus folytatja önkormányzati képviselői munkáját, de immár függetlenként. Döntését így magyarázta: „azért hoztam meg, mert a jövőben még inkább a helyi ügyekre szeretnék koncentrálni, és a választókerület érdekeit képviselni minden helyzetben”.

Péli Nikoletta mellékszereplője volt március végi, „A behálózott Sopron – így ural le egy várost a Fidesz” című cikkünknek. A Fidesz 2006-ban „vette át” Sopront, a mostani polgármester, Farkas Ciprián 2019 óta vezeti a várost. Mára „a fideszes képviselők teljesen kezükben tartják a várost és az intézményeket” – mondta akkor a 444-nek a város közéletében régóta jelen lévő, ám névtelenséget kérő forrás.

A most függetlenné váló Péliről azt írtuk, amellett, hogy fideszes önkormányzati képviselő, üzemeltet egy trafikot Sopron belvárosában, és felügyelőbizottsági tag a budapesti Millenáris mögött álló Millenáris Tudományos Kulturális Alapítványban. Tavaly nyárig a Soproni Szociális Intézetet vezette, ahonnan információink szerint a GYSEV Cargóhoz került. Péli Nikoletta 2013 óta képviselő a városban.

Péli Nikoletta exfideszes önkormányzati képviselő Lázár János még fideszes exminiszter társaságában a 2026-os választási kampányban Forrás: Péli Nikoletta fb-oldala

Péli a mostani választási kampány záró szakaszában a Fidesz központi üzeneteit reciklálva még arról írt, „úgy tűnik, a túloldalon kezd kifulladni a lendület”.

A Fideszben a súlyos választási vereség után komoly átrendeződés zajlik, ennek első látványos példája a felforgatott parlamenti frakció, és az, hogy a párt legismertebb politikusainak nagy része – Orbán Viktortól Kövér Lászlón át Rogán Antalig és tovább – nem veszi fel egyébként elnyert országgyűlési képviselői mandátumát.