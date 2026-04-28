Bekövetkezett az elképzelhetetlen – Orbán Viktor nem ül be a Parlamentbe

„Tisztelt Képviselőtársaim! Hölgyeim és Uraim! A Fidesz frakciója úgy gondolja hogy ez egy olyan fontos külpolitikai kérdés, amelyben nem is egy, hanem több indítvány született. Mint tudjuk, kettő ilyen már ismeretes. A Fidesz által készített harmadik indítvány is meg fog érkezni a terembe, önök még egyetlen indítványt sem kaptak kézhez. Mi abban az esetben tudunk elállni a vitától, hogyha önök csak abban az esetben fognak dönteni, miután mind a három indítványt megkapták, és azt áttanulmányozták. Ellenkező esetben vitának helyét látjuk. Köszönöm.”

Ezek voltak Orbán Viktor első szavai a szabadon választott palamentben, 1990. május 3-án. Az idő múlásának érzékeltetésére szokás ilyenkor leírni, mi is volt akkoriban a világban. A hosszas felsorolástól megkímélem az olvasót, csak három dolgot emelek ki:

A Felcsút focicsapata 2-2-t játszott odahaza a Mezőfalvával a Fejér megyei II. osztályban, és a 10. helyen állt.

Létezett még a Szovjetunió, Jugoszlávia és a Német Demokratikus Köztársaság.

Kilencéves volt Magyar Péter leendő miniszterelnök.

Orbán első parlamenti felszólalásában emlegetett indítvány Litvánia, a függetlensége kikiáltása előtt álló szovjet tagköztársaság melletti kiállásról szólt. Ekkor még nem lehetett tudni, hogy eltiporják-e a szovjet tankok a litván tavaszt.

Szelényi ásított egyet

Orbán első érdemi parlamenti felszólalására az ötödik ülésnapig kellett várni. Fehér ingben, sötét zakóban, rajta narancssárga Fidesz-jelvénnyel szólalt fel. Mialatt Orbán felállt a balján ülő Szelényi Zsuzsanna egy ásítást nyomott el. A videó itt megnézhető.

Orbán az Antall József miniszterelnök által beterjesztett kormányprogramhoz szólt hozzá az ellenzéki Fidesz vezérszónokaként. „Örömmel üdvözöljük, hogy ez a kormány a szabadság kormánya és európai kormány kíván lenni. Az elkövetkező hónapok döntik majd el, valójában az lesz-e.” Orbán kétségének adott hangot, hogy ez a kormány képes lesz-e megoldani az ország gondjait, mivel „a beterjesztés nem ütötte meg a kormányprogram mércéjét”. Igazi kormányprogram hiányában így nem tudja eldönteni, hogyan is lehetnének konstruktív ellenzékiek.

Ezek voltak Orbán utolsó szavai a parlamentben

Orbán utolsó parlamenti szavai közel 36 évvel később hangzottak el. Ezúttal sem kötött nyakkendőt, fehér ingben és sötét öltönyben volt, a narancssárga fideszes jelvényt már nem hordta. A DK-s Arató Gergely azt kérdezte a miniszterelnöktől, hogy hogyan halad a Mi Hazánk–Fidesz választási koalíció és közös kormányzás előkészítése.

Már a kérdés sem utalt jövőbelátásra, a válasz még kevésbé. Orbán ugyanis ezt mondta Aratónak, miközben Kocsis Máté telefonált, Selmeczi Gabriella, Semjén Zsolt és a többiek jóízűen nevettek:

„Szokatlan kérdés ez, de én megértem, hogy önt ez érdekli, mert ön a következő választás után már nem lesz itt. De kérem, hogy majd kövesse a televízióban az eseményeket. Köszönöm megtisztelő figyelmét.”

Az utolsó szavak itt megtekinthetők.

Ekkor még nem lehetett tudni, milyen drámai hetek, hónapok előtt áll a Fidesz. Orbán Viktor a választás éjszakáján megrendülten fogadta a vereség hírét, majd szombaton világossá tette: hiába ő a Fidesz listavezetője, nem ül be a Parlamentbe. „Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk” – mondta.

Orbán a választás éjszakáján Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Lesz-e belőle Orbán apó?