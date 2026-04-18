Stabil Magyarország csak akkor lesz, ha többé senki nem szerezhet simán kétharmadot

belföld

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Az első ötven kérdésben sincs benne fontosságát tekintve egy válságban lévő országban”

mondta tavaly szeptemberben Magyar Péter, amikor a 444 a választási törvény módosításáról kérdezte. Kétségtelen, hogy van sok sürgősebb megoldást igénylő probléma, mely le fogja kötni a Tisza-többségű országgyűlést, de az egyik legnagyobb jelentőségű döntés egyértelműen a választási rendszer reformja lesz. A Tisza Párt elnöke sem tagadta, hogy szükség van egy arányosabb rendszerre, de ennél jobban nem ment bele a témába. Az tény, hogy a párt programjában is szerepel a választási törvény átírása.

Hosszabb távon a választási rendszer mutatja meg, mire számíthat az adott ország, és Magyarország utolsó tizenhat évéhez a kulcs is leginkább ott keresendő. Demokratikus országok között nagyon ritka az, hogy 36 év alatt három valódi rendszerváltás is történjen, nálunk mégis ez a helyzet, egy generáción belül a mostani lehet a választási rendszer harmadik nagy átírása. Máshol is voltak nagy módosítások Európában, de általában csak egy, számos ország pedig évtizedek óta hozzá se nyúlt.

„A választási rendszer, a bíróságok szerepe, a kétkamarás rendszer, a decentralizáció, a pártfinanszírozás, a pártok belső szabályai – ezek együtt alkotnak egy bonyolult, komplex, egymásra épülő rendszert. Nem lehet csak úgy »kicserélni egy csavart«, mert minden mindennel összefügg”

– mondta tavalyi interjúnkban Tóka Gábor, illusztrálva a feladat nehézségét. A Fidesz jogalkotását látva viszont folyamatosan az lehetett az érzésünk, hogy csak kicserélnek egy csavart. Emiatt is Magyarországon a választási rendszer nem semleges technikai kérdés, hanem a NER egyik legfontosabb tartóoszlopa volt mostanáig.

Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Mi a baj a jelenlegi választási rendszerrel?

„Amennyiben a Tisza nyer '26-ban – akár feles, akár kétharmados többséggel –, az pont annak lesz a bizonyítéka, hogy akár kétfordulós, akár egyfordulós rendszer van, még gusztustalan állami propaganda mellett is le lehet győzni ezt a rendszert” – mondta Magyar Péter ugyanabban a műsorban tavaly. Azóta be is bizonyosodott, hogy igaza volt, tényleg meg lehetett verni a Fideszt a saját választási rendszerében – sőt, Orbánék bukásának mérete pont annak is köszönhető, hogy a Tisza 52,12 százalékos listás eredménye egy arányosabb választási rendszerben csak sima többségre lett volna elég. A Fidesz azonban éppen egy ilyen torzító rendszer felépítésével teremtette meg annak a lehetőségét is, hogy egy erős kihívó a közhangulat átbillenését követően ne csak legyőzze, hanem ugyanazon szabályok mentén aránytalanul nagy vereséget mérjen rá.

Ha pedig maradna a mostani rendszer, akkor fennállna a veszély, hogy négy év múlva esetleg megint átbillen a közhangulat (ebben a gazdasági helyzetben ez nem is lenne csoda), és újra jön valaki (mondjuk pont a Fidesz), kétharmados felhatalmazással, rendszerváltással, ami ilyenkor kell. Az aránytalanság mellett további probléma a mostani rendszerrel a szakértők szerint, hogy kis változás a szavazatok arányában lavinaszerűen óriási eltérést okoz a mandátumokban, miközben a győzteskompenzáció, az eredeti szándék szerint a Fidesznek kedvező körzetátrajzolás, valamint a független kerülethatár-bizottság hiánya tovább erősíti a legnagyobb párt túlsúlyát. Ennek volt köszönhető az is, hogy az ellenzéket egy tömbbe terelte össze, megfosztva a választókat a valódi pluralizmustól, illetve éveken át gondoskodva arról is, hogy Gyurcsány Ferenc mindig ott legyen az ellenzékben.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
