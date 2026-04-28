Magyar: A Tisza nem szavazza meg Szijjártó Pétert az Országgyűlés alelnökének

„Előre jelzem, hogy a TISZA nem szavazza meg az Országgyűlés alelnökének a magyar érdekeket eláruló Szijjártó Pétert” – írta Facebookon Magyar Péter leendő miniszterelnök, hozzátéve: várják a Fidesz új jelöltjét.

Magyar még az egyeztetések kezdetekor javasolta azt, hogy minden frakciónak legyen parlamenti alelnöke.

Közben folytatódnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások, kedden a pártok a legfontosabb szervezeti és működési kérdésekről egyeztetnek – írja az MTI. A megbeszélések fontosabb témakörei a következők:

  • a mandátumigazolás előkészítése,
  • az esküokmányok aláírásának menete,
  • az alakuló ülés előkészítése,
  • az ülésrend meghatározása,
  • a tisztségviselők megválasztásának előkészítése,
  • az Országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása, külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések.

Sulyok Tamás köztársasági elnök május 9-re hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését. Házelnöknek Forsthoffer Ágnest jelöli a Tisza, ő a párt alelnöke. A frakciót Bujdosó Andrea vezeti majd, ő eddig a párt fővárosi frakcióvezetője volt. A 44 fős Fidesz-frakciót Gulyás Gergely távozó Miniszterelnökséget vezető miniszter, míg a KDNP nyolcfős képviselő-csoportját Rétvári Bence, a Belügyminisztérium eddigi parlamenti államtitkára vezeti, a Mi Hazánk frakcióvezetője továbbra is Toroczkai László pártelnök lesz.

Az alakuló ülést előkészítő múlt heti tárgyalásokon a pártok a bizottsági struktúrában már megállapodtak, hat bizottságot vezethet majd az ellenzék. Az országgyűlési bizottságok a mindenkori kormányzati struktúrához igazodnak, a Tisza-kormányban várhatóan 16 minisztérium lesz. A most záruló parlamenti ciklusban tizenhat parlamenti bizottság működött, a Tisza Párt húsz felállítását javasolta, köztük a társadalmi részvételiséggel foglalkozó, illetve a digitalizációs és technológiai bizottságét.

