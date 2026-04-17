Magyar Péter már az alakuló ülésen esküt tenne, amit hétvégén tartana, egy ceremóniával együtt

Sulyok Tamás köztársasági elnök azt ígérte, a lehető legkorábbra összehívja az országgyűlés alakuló ülését, ami május 6-7 környékén lehet, ha lezárult minden jogorvoslat.

Az alakuló ülés részleteiről több mint másfél órát egyeztettek a pártok képviselői. A Fidesz Gulyás Gergelyt küldte, aki kezet is fogott Magyar Péterrel.

(Magyart Gulyás vitte be a Fideszbe, majd a színre lépésekor arról beszélt, egyszer még hálásak lesznek neki. Valószínűleg nem erre gondolt, rá nézve viszont forrásaink szerint voltak hatásai a párton belül.)

A tárgyalás előtt a Tisza elnöke arról beszélt, soha nem látott felhatalmazásuk van, de szeretnének máshogy csinálni, mint az előző kormánytöbbség. 2022-ben ugyanis a kormány- és az ellenzéki pártok nem tudtak megállapodni a bizottsági elnöki és alelnöki posztokról, ezért Kövér László házelnök egyszemélyi döntést hozott. „Mi szeretnénk meghallgatni a Mi Hazánk, a KDNP és az egykor volt fiatal és egykor volt demokrata párt képviselőit, és próbálunk kompromisszumra jutni.”

Még nem számolták meg az összes szavazatot, így néhány mandátum még átbillenhet, de a Tiszának jelenleg 137, a Fidesz-KDNP-nek 56, a Mi Hazánknak 6 mandátuma van. Magyar Péter pártja ezzel bőven kétharmadot szerzett az országgyűlésben. A Tisza elnöke arra számít, hogy a fennmaradó 350-400 ezer szavazat átszámolása után plusz 3-4 mandátumuk lehet.

Toroczkai kezdhetett

A Mi Hazánk politikusai érkeztek elsőként, Toroczkai László elnök arról beszélt, konstruktív hangulatban zajlottak a tárgyalások, a bizottsági struktúra elosztására, országgyűlés elnökére, alelnökére vonatkozó javaslataikra nyitott volt Magyar. Szerinte 4 éve rosszabb eredménnyel végződtek a megállapodások, azt a balliberális pártok akadályozták.

4 frakció alakul majd. A kevesebb frakció miatt a Mi Hazánk súlya nőhet, ezért arra számítanak, hogy több bizottsági pozíciójuk lehet. Erre a Tisza és a Fidesz-KDNP is nyitott volt. A végrehajtó maffia ügyeit feltáró bizottságra is javaslatot tettek. Magyar azt mondta, nyitottak a különböző bizottságok felállítására. A Szent Korona előtt tehetnek majd esküt az ő javaslatukra.

Toroczkai még beszélt, miközben megérkezett Magyar Péter, aki kiment a Koronához, majd a főlépcsőnél megállt, és beszélt kicsit a Parlament épületéről. Arra a napra szeretnének egy nagy országos rendezvényt is a Kossuth térre.

Magyar az alakuló ülésen tenne esküt

Magyar azzal kezd, hogy feltűnően szabadon mozoghatott a sajtó a Parlamentben, nem mindig volt így. Megvolt az első egyeztetés a tisztségekről, leendő bizottságok összetételével kapcsolatban. A főigazgató vezette az egyeztetést. Magyar jelezte, hogy máshogy akarnak eljárni, rugalmasabbak lennének, több kompromisszumra törekednek, még akkor is, ha nekik jóval több képviselőjük van, mint korábban. Akár 142 képviselője is lehet a Tiszának.

6 alelnökből 4 volt a Fideszé eddig, ők most azt javasolják, hogy legyen 3 alelnökük. Egy a Fidesznek, és ha a KDNP külön entitás, akkor nekik is legyen egy. Gulyás Gergely azt mondta, hogy őket kezeljék egyben. Bizottsági összetételről is egyeztettek, ők 20 bizottságot javasolnak, van átnevezés, egyszerűsítés. Kormányzati struktúrához kell igazítani a bizottságit, ezt leképezik. Alapvetően rugalmasak tudnak lenni, nem hiszi, hogy azon múlik, kinek hány fős többsége van egy bizottságban.

Ha nincs kompromisszum, a parlament leendő elnöke terjeszthet elő egy javaslatot. Ezt szeretnék elkerülni, még ha más típusú elnök is lesz, mint korábban.

Nem volt még olyan 1990 óta, hogy az alakuló ülésen lenne a miniszterelnök megválasztása és eskütétele. Ők kérték, hogy ez legyen. Május 7-8 lehet a legkorábban. Azt javasolták, hogy ez hétvégén legyen. Május 9 vagy 10-én, hogy minél több ember itt lehessen a beiktatási ceremónián.

Gulyás azt kérte, hogy a rákövetkező hétfőn-kedden legyen meg az új kormány is, hogy ne legyen interregnum.

Ezen kívül technikai dolgokról egyeztettek. A Székely himnusz is elhangozhat, ez szintén a Mi Hazánk javaslata lehetett, azt sem ellenezte senki. Magyar az MNB-ből ellopott pénzeket vizsgálná ki.

Megkapták az országgyűlés főigazgatójától azt a kimutatást, hogy eddig milyen képviselő és frakciójuttatások voltak. Döbbenetes pénzszórás volt eddig, egy képviselő havi 10 milliót kapott - telefonra, munkatársra - , sok 10 milliárd ment el erre évente. 100-120 milliárd ment el egy ciklusban. A képviselők átultalhatták a pénzt a frakciónak, a Fidesznél ezzel éltek. A frakció meg a Fidesznek utalta. Ebben transzparencia lesz, csökkentenék a kiadásokat. A kevesebb néha több - mondja Magyar, főleg, ha egy kiürített költségvetést örökölnek. Mindenre van szükség, csak további pénzszórásra nem. Ezen a szabályon változtatni fognak. Vége van az esztelen pénzszórásnak. Kedden reggel 9-kor folytatják az egyeztetést, még ma megküldik a bizottsági listát. A leendő kormánysturktúrához viszonyulhat.

Nagyobb teret kap az ellenzék

Az RTL arról kérdezi, hogy ha Orbán Viktor képviselő lesz, a Parlamentben milyen munkára számít. Magyar azt mondja, ő a saját munkájáért tud garanciát vállalni, a tiszások az ország épüléséért dolgoznak majd. A győztesnek van nagyobb felelőssége, azzal tudnak hozzájárulni hogy konstruktív munka legyen, hogy érdemi munkát végezzen az ellenzék, és figyelembe veszik a javaslatukat. Az ő viselkedésükért nem tud garanciát vállalni.

Más tónusban beszéltek itt is, nem elfelejtve, ami tettek, de ügyelne rá a Parlamentben, hogy az ellenzék jogosítványai biztosítva legyenek, ne arról szóljanak az ülések, hogy hány 10 millióra bírságolja meg az elnök a képviselőket. Biztos, hogy lesznek éles szóváltások, de nem fogják senki emberi méltóságát sérteni, legyen szó akár Orbán Viktorról is. Más lesz a magyar parlament, mint eddig, rég nem voltak valódi viták, mert minden lesöpört a többség - mondta Magyar. Ő most arra számít, hogy ilyenek lesznek. Nem szavazógombok ülnek a parlamentben, hanem szuverén képviselők.

Az Euronews a brüsszeli delegációról kérdez, amely délután 5 kor érkezik. Magasrangú delegáció jön, Orbán Anita, Kapitány István, Kármán András is ott lesz rajta kívül. A cél az, hogy mivel nincs vesztegetnivaló idő, próbálják feltérképezni, miben értenek egyet, mit tud elfogadni záros határidőn belül a következő országgyűlés. Ebben egyeztek meg Ursula von der Leyennel. Pár nyitott kérdés van, antikorrupció, igazságszolgáltatás függetlensége, sajtószabadság, egyetemek szabadsága a négy rész, amit garantálnak.

Szerinte a Bizottsággal meg fognak tudni állapodni, de kellenek majd projektcégek, véglegesíteni kell a projektlistát is. Gyorsan van ezekre szükség, mert augusztusban már elveszhet a pénz. A mostani tárgyalás után forró drót lehet, és a megválasztása után le tudják ütni a megállapodást.

A köztársasági elnök jelöltekkel nem foglalkoznak, a "bábok" vérszegény nyilatkozatot adtak ki, de ezeknek az embereknek menniük kell, az emberek a rendszerváltásra szavaztak. A "báboknak" nincs helye az alakuló ülésen.

A közmédiával kapcsolatban azt mondta, a vezetők közül sokan felelnek majd.

Még nincs meg az oktatási miniszter

Magyar a tárgyalás előtt arról is beszélt, hogy ugyan a Telexen csütörtökön kiszivárgott, hogy Rubovszky Rita lehet az oktatási miniszter (akit a katolikus egyháztól igazol a Tisza), még nincs döntés, az oktatási-kulturális miniszter posztjára több jelöltjük van. Jövő héten jelenthet be több nevet, de azt kérte, hogy a verbális lincselést mindenki fejezze be.

Magyar egyébként korábban többször felszólította Sulyok Tamást, hogy az új kormány megalakulása után mondjon le, mert nem képviseli a nemzet egységét, mire Sulyok annyit mondott neki a szerdai tárgyalásukon, hogy megfontolja. Magyar bejelentette, ha magától nem mond le ő és a többi „báb”, akkor alkotmánymódosítással távolítják el őket.

Orbán Viktor a bukása után adott első interjúban csütörtökön kiállt Sulyok és a többi érintett mellett, a saját lemondását nem jelentette be, azt viszont igen, hogy a Fidesz frakció nem azokból fog állni, akik a lista alapján bejutó helyen vannak, mert egy ütőképes csapatra van szükség. A listát pedig nem a vereségre optimalizálva állították össze.