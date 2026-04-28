Máris eltüntették azt az alapkövet, ami a Csepelen elbukott fideszes jelölt nevét örökítette meg a kampányban

Csepelen egy hónapig tartott az örökkévalóság. Még március közepén tették le egy Lidl-üzlet alapkövét, akkor hajcihőt csapva köré, hogy a kerülettel ismerkedő fidesz jelölt, Király Nóra is megjelent. Sőt, az alapkőre is felvésték a nevét.

Király Nóra egyébként úgy került fel a táblára, hogy nem ő Csepel országgyűlési képviselője, tavaly nyáron jutott be a parlamentbe listáról (a pápai Kovács Zoltán mandátumát vette át, miután a Veszprém megyei politikust a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának tagjává választotta az Országgyűlés). Mostanáig három cikluson keresztül Szabó Szabolcs volt a kerület képviselője, aki háromszor is legyőzte Németh Szilárdot. De őt nem hívták meg az eseményre.

A választáson aztán Király Nóra simán kikapott a tiszás vak ügyvédtől, Kátai-Németh Vilmostól.

Budapest 09 IX–XI–XX–XXI. kerület április 12. 18:30 Egyéni Feldolg.: 100% TISZA DR. Kátai-Németh Vilmos 61,98% 36 852 szavazat FIDESZ-KDNP Király Nóra 29,5% 17 538 szavazat Mi Hazánk Rizmayerné Csik Erzsébet 5,32% 3164 szavazat DK Vadai Attila 1,71% 1014 szavazat MKKP Kiss Kornél 1,27% 758 szavazat A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt Pál Éva 0,23% 134 szavazat Részvétel: 78,94% Érvényes: 59 460 Érvénytelen: 257 Bővebben a kerületről

A választás után Király Nóra már nyíltan kritizálta a Fidesz hivatalos kampányát, és várta Orbán Viktor lemondását. Ettől vélhetően egyáltalán nem függetlenül a nagy csereberében neki már nem jutott parlamenti mandátum listáról sem.

A tábla pedig már nincs ott a helyén Csepelen.

Fotó: Olvasónk

Ahogy olvasónk írta, a kampányban nagyon aktív Király Nóra szervezete, a Ficsak teljesen eltűnt Csepelről, hiába volt azóta futóverseny, kvízest, miegymás. Pedig hónapokig ki volt plakátolva Csepelen, hogy az önkormányzat és a Ficsak hosszútávú megállapodást kötött.