Máris eltüntették azt az alapkövet, ami a Csepelen elbukott fideszes jelölt nevét örökítette meg a kampányban

Csepelen egy hónapig tartott az örökkévalóság. Még március közepén tették le egy Lidl-üzlet alapkövét, akkor hajcihőt csapva köré, hogy a kerülettel ismerkedő fidesz jelölt, Király Nóra is megjelent. Sőt, az alapkőre is felvésték a nevét.

Király Nóra egyébként úgy került fel a táblára, hogy nem ő Csepel országgyűlési képviselője, tavaly nyáron jutott be a parlamentbe listáról (a pápai Kovács Zoltán mandátumát vette át, miután a Veszprém megyei politikust a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának tagjává választotta az Országgyűlés). Mostanáig három cikluson keresztül Szabó Szabolcs volt a kerület képviselője, aki háromszor is legyőzte Németh Szilárdot. De őt nem hívták meg az eseményre.

A választáson aztán Király Nóra simán kikapott a tiszás vak ügyvédtől, Kátai-Németh Vilmostól.

Budapest 09

IX–XI–XX–XXI. kerület április 12. 18:30
Egyéni Feldolg.: 100%
  1. DR. Kátai-Németh Vilmos
    DR. Kátai-Németh Vilmos
    TISZA
    61,98%
    36 852 szavazat
  2. Király Nóra
    Király Nóra
    FIDESZ-KDNP
    29,5%
    17 538 szavazat
  3. Rizmayerné Csik Erzsébet
    Rizmayerné Csik Erzsébet
    Mi Hazánk
    5,32%
    3164 szavazat
  4. Vadai Attila
    Vadai Attila
    DK
    1,71%
    1014 szavazat
  5. Kiss Kornél
    Kiss Kornél
    MKKP
    1,27%
    758 szavazat
  6. Pál Éva
    Pál Éva
    A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
    0,23%
    134 szavazat
Részvétel: 78,94% Érvényes: 59 460 Érvénytelen: 257

A választás után Király Nóra már nyíltan kritizálta a Fidesz hivatalos kampányát, és várta Orbán Viktor lemondását. Ettől vélhetően egyáltalán nem függetlenül a nagy csereberében neki már nem jutott parlamenti mandátum listáról sem.

A tábla pedig már nincs ott a helyén Csepelen.

Ahogy olvasónk írta, a kampányban nagyon aktív Király Nóra szervezete, a Ficsak teljesen eltűnt Csepelről, hiába volt azóta futóverseny, kvízest, miegymás. Pedig hónapokig ki volt plakátolva Csepelen, hogy az önkormányzat és a Ficsak hosszútávú megállapodást kötött.

