Nem nyúltak hozzá Varga Mihályék az alapkamathoz

A február óta érvényes 6,25 százalékon hagyta az alapkamatot a jegybank monetáris tanácsa. A papírforma az volt, hogy nem változtat a nemzeti bank kamatdöntő testülete, így a napközben egyébként viszonylag széles sávban mozgó forintárfolyam – az euró ára 364,2 és 366 forint is volt – nem változott érdemben a kamatdöntés közzététele után sem. Cikkünk élesítésekor az euró ára 365,52 forint.

A monetáris tanács februárban másfél év szinten tartás után nyúlt a kamathoz, de már akkor jelezték, hogy eseti döntésről van szó, és nem egy kamatcsökkentési ciklus kezdetéről. Ma délután 3-kor Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatót tart, ez lesz az első hivatalos megszólalása az MNB elnökének az április 12-i választás óta.