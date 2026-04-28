Ruszin-Szendi Romulusz támogatja, hogy Bárdosi „katonai celeb” Sándor leszereljen a hadseregtől

„Bárdosinak üzenem: támogatom a szolgálati viszonyának a megszüntetését. A katonai celebség jelensége sajnos létezik a mai Magyar Honvédségben. Ezt Bárdosi Sándor bebizonyította”

– ezt üzente keddi Facebook-posztjában Ruszin-Szendi Romulusz kijelölt honvédelmi miniszter az egykori birkózónak. A 2000-ben olimpiai ezüstérmet szerző Bárdosi Sándor a múlt év elején, 48 évesen vonult be területvédelmi tartalékosnak, a HM akkor többek között vele promózta a tartalékos toborzókampány sikerét.

Bárdosi bő egy évvel ezelőtti bevonulásakor arról beszélt: azért csatlakozott a hadsereghez, mert szeretne jó példát mutatni a gyerekeinek, illetve azoknak a srácoknak, akik edzeni járnak hozzá.

Most viszont úgy tűnik, hogy a 2016-ban garázdaság és testi sértés miatt elítélt, majd körözési listára is került sportoló már nem szeretne jó példát mutatni a gyerekeinek, illetve azoknak a srácoknak, akik edzeni járnak hozzá. Hajdú Péternek a Mandineren futó műsorában ugyanis arról beszélt:

„most történt nem olyan régen egy kormányváltás, és nem biztos, hogy én olyan embereket akarok szolgálni, akik most vezetik ezt az országot”.

Noha nem tudunk arról, hogy a honvédséghez bevonulás során ki kellene tölteni olyan űrlapot, hogy valaki milyen kormány alatt szeretne katona lenni, és milyen alatt nem, Bárdosinak szerencséje van: a leendő honvédelmi miniszter szerint nincs rá szükség a seregben. Ruszin-Szendi szerint ugyanis a katonai szolgálat nem szimpátia kérdése, „az igazi katona nem pártot, nem politikust szolgál, hanem a hazát. A szolgálat nem szimpátia kérdése. Nem attól függ, éppen ki van hatalmon” – ezért támogatja Bárdosi leszerelését.