Százmilliós hűtlen kezelés miatt kell felelnie az Integritás Hatóság elnökének

Bár néhány nappal ezelőtt az Integritás Hatóság elnöke még arról írt belsős levelet, hogy a kormányváltás új feladatokat és új felelősséget jelent számukra, úgy tűnik, Biró Ferencet más kihívások is érik, az ügyészség ugyanis befejezte az ügyében a nyomozást, és hamarosan vádemelésre kerülhet sor - írja a Blikk.

Az ügyészség szerint Biró az Integritás Hatóság elnökeként a sajátja mellett béreltetett egy másik felső kategóriás hivatali autót is, amit átengedett a feleségének, ezzel hivatali visszaélést követett el és közel 14 millió forintos kárt okozott az IH-nak. A nyomozók gyanúja szerint hűtlen kezelést is elkövetett tanácsadói szerződésekkel és egy családi ismerős foglalkoztatása révén.

A Központi Nyomozó Főügyészség az Integritás Hatóság elnöke, Biró Ferenc Pál és társa ellen folytatott ügyben a nyomozást befejezte és az ügyiratokat az érintettek részére megküldte, a vádemelésre ezt követően kerülhet sor. Az eljárás eredményeként a megalapozott gyanú szerint Biró Ferenc Pál mint az Integritás Hatóság elnöke, e minőségében eljárva több bűncselekményt követett el. Terhére hivatali visszaélés bűntette, közokirat-hamisítás bűntette és közel 100 millió forintnyi – a hatóság vagyonát érintő – vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette volt felróható – közölte a Blikkel dr. Kovács Katalin, a KNYF szóvivője.

A Blikk írásban is kereste Biró Ferencet, aki a lap megkeresésére ezt válaszolta: „Semmilyen bűncselekményt nem követtem el. A nyomozó hatósággal továbbra is együttműködöm az eljárás során. Az ügyben korábban tett nyilatkozataimat fenntartom.”

Biró Ferencet, az Integritás Hatóság elnökét 2025. január közepén gyanúsították meg először jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel, utána a gyanúsítások száma egyre nőtt. A 444 írta meg, hogy Biró Ferenc 2023 júniusában törvénymódosításért lobbizott, amelynek részeként mentelmi jogot is kért magának.

Az intézményt 2022-ben hozták létre a kormánytól független intézményként. Ez volt az egyik feltétele a Magyarországgal szemben indított jogállamisági mechanizmus keretében indított eljárásban annak, hogy egyáltalán megkaphassuk a befagyasztott uniós pénzeket.