60 utast veszélyeztetett a mozdonyvezető, aki nem állt meg

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vádat emelt az ellen a 40 éves mozdonyvezető ellen, aki nem vette észre a tilos jelzést, és ezzel veszélynek tette ki az utasokat a Déli pályaudvarnál – írja az ügyészség közleménye.

Az eset még 2024. november 25-én kora délután történt. A vonat a Déli pályaudvar felé haladt. Az első „bejárati jelzőn” még az ott megengedett legnagyobb sebességgel haladt át, ám azután nem vette észre a tilos jelzést és tovább ment.

Az egyik irányítótoronyban dolgozó munkatárs ezt észlelte, és a vezetőt rádión keresztül megállásra szólította fel. A vádlott ekkor azonnal fékezésbe kezdett. A jármű egy váltóra is ráhaladt, végül azt megrongálva állt meg – írja a közlemény. Ezért 3 és fél órán át szünetelt a közlekedés, így – vonatkimaradások mellett – 26 vonat összesen 720 percet késett.

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a hanyagságot a nyomozás során beismerő vádlottat vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével és közérdekű üzem működése gondatlan megzavarásának vétségével vádolta meg vádiratában. Arra tettek indítványt, hogy tárgyalás nélkül halmazati pénzbüntetést és határozott idejű eltiltást kapjon.