Letöltendőt kértek az Aston Martinnal gázoló győri férfire

Halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt vádat emelt az ügyészség a győri gázoló, Cs. Dávid ellen, aki februárban elgázolt az Aston Martinjával egy buszmegállóban álló idős nőt, aki a helyszínen meghalt, a vádlott és az autóban ülő élettársa pedig nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A vád szerint a férfi február 14-én a reggeli órákban, Győrben, a Szent István úton autózott a sportkocsijával, az anyósülésen a terhes élettársával. Egy piros lámpánál állt, majd miután a lámpa zöldre váltott és előtte felszabadult a sáv, hirtelen olyan gyorsításba kezdett, ami miatt elvesztette uralmát az autó irányítása felett.

Az autó 93 km/órás sebességgel sodródott át a szembe levő sávokba, majd az autó megperdülve felcsapódott a járdára, ahol nagy sebességgel egy oszlopnak, egy táblának és a mellette álló 76 éves nőnek ütközött, majd az épületnek és az előtte lévő padoknak csapódott, végül pedig visszalökődött az úttestre. Az idős nő a helyszínen meghalt, és megsérült a vádlott élettársa is.

Az ügyészség közleménye szerint a vádlott szándékosan megszegte a KRESZ-t, vagyis hogy lakott területen maximum 50-nel lehet menni. Jogosítványát azonnal bevonták.

Az ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt bíróság elé akarta állítani a férfit, azonban a Győri Járásbíróság visszaadta az iratokat azzal az indokkal, hogy az ügy megítélése nem egyszerű és a bizonyítékok sem állnak rendelkezésre. Az ügyészség álláspontja szerint az ügy megítélése azonban egyszerű, a bizonyítékok rendelkezésre állnak, így az ügyészség a meglévő bizonyítékok alapján vádat emelt a férfi ellen és a vádiratban indítvány tett arra, hogy a bíróság végrehajtandó szabadságvesztésre ítélje, valamint határozott időre tiltsa el őt a járművezetéstől.

