Medián: Már a Fidesz-szavazók ötöde is alkalmas miniszterelnöknek látja Magyar Pétert

A Medián legfrissebb – a HVG és az RTL megbízásából készült – közvélemény-kutatása szerint a magyarok közel háromnegyede reménytelinek látja az ország előtt álló időszakot, még a fideszesek közel negyede is egy jobb világ eljövetelében hisz.

A kutatás szerint a választáson alulmaradt kormánypártok támogatóinak az ötöde is (teljesen vagy inkább) alkalmas miniszterelnök-utódnak gondolja Magyar Pétert, a Tisza Párt május 9-én hivatalba lépő vezetőjét.

A megkérdezetteknek egyelőre csak a 25 százaléka gondolja úgy, hogy az új kormány már a működése első évében képes lesz látható eredményeket felmutatni, de ha ehhez hozzávesszük a javulást 2 vagy 3 éven belülre prognosztizáló tábort is, egészen meglepő eredményeket láthatunk: a bővebb időtávon 72 százalék a derűlátók aránya.

A felmérés szerint Magyar Pétert egyre többen érzik kompetens miniszterelnöknek – szemben Orbánnal, akit viszont mind kevésbé tart a pozíció betöltésére alkalmasnak a közvélemény.

A Medián felmérése alapján az új kormánynak a választások útján kétharmados felhatalmazást adó többség – az elszámoltatáson és az uniós pénzek hazahozatalán túl – olyan szociálisan érzékeny kabinet megalakulásában bízik, ami rendbe teszi az egészségügyet, az oktatást, és az önkormányzatok hatásköreinek visszaállításával megkezdi a centralizált rendszer felszámolását, ami lényegében Orbán Viktor kezében futott össze.

A Medián egy másik – szintén a HVG és az RTL megbízásából készített – friss felmérése szerint a Fidesz a korrupció miatt vesztette el a választást.

A Tisza szavazóinak kétharmada, a kis pártok és párt nélküliek több mint harmada, de még a Fidesz-szavazók 18 százaléka is a korrupciót jelölte meg az Orbán-kormány bukásának fő okaként, igaz, utóbbi csoportból néhányan hozzátették, hogy „állítólag”.

A lopás mellett a gazdasági helyzet romlását, a hazugságokat és a félelemkeltést emelték ki a legtöbben, de a hatalom arroganciáját is sokan említették, és azt, hogy a fiatalokat meggyőzte a kihívó. Minden tizedik válaszadó szerint az embereknek egyszerűen elegük lett a 16 éve tartó Orbán-rendszerből.