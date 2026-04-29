Megkéseltek két férfit Londonban

A brit rendőrség közölte, hogy letartóztattak egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy megkéselt két személyt Londonban. A támadás a főváros egyik északi, zsidók által sűrűn lakott negyedében történt.

A megkéselt férfiakat kórházba szállították, állapotuk stabil. A támadó egy rendőrt is meg akart szúrni, de nem járt sikerrel. A hatóságok gyilkossági kísérlet miatt tartóztatták le.

Helyi lakosok a támadás helyszínén Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

A nyomozást a terrorelhárításért felelős rendőrök vezetik, hogy az esetleges, terrorizmussal összefüggő körülményeket is tisztázzák. A nyomozást vezető főfelügyelő azt mondta, hogy minden lehetséges indítékot mérlegelnek.

Az elmúlt hónapban több zsidó intézményt is támadás ért Londonban. Legutóbb április 19-én gyújtogattak egy zsinagógánál. Keir Starmer brit miniszterelnök akkor elfogadhatatlannak nevezte a történteket, és közölte, hogy növelik a rendőri jelenlétet az érintett városrészekben. A londoni rendőrség pedig bejelentette, hogy fokozott járőrözést, igazoltatásokat és fegyveres egységeket is bevetnek a további támadások megelőzésére. (via Reuters)