2022 óta nem látott szintre ugrott az olaj ára, miután arról jelentek meg hírek, hogy Trumpot az Iránnal kapcsolatos katonai lehetőségekről briefelik

Az olaj ára 2022 óta nem látott szintre ugrott, miután az Axios arról írt, hogy az amerikai hadsereg új, Iránnal kapcsolatos katonai lehetőségekről készül tájékoztatni Donald Trumpot.

Az Axios információi szerint az amerikai Központi Parancsnokság (US Central Command) egy „rövid és erőteljes” csapásokból álló támadási tervet dolgozott ki Irán ellen, hogy ezzel próbálják kimozdítani a holtpontról a Teheránnal folytatott tárgyalásokat. A hír megjelenése után a Brent típusú nyersolaj ára egy ponton közel 7%-kal, hordónként 126 dollár fölé emelkedett, ami a legmagasabb szint azóta, hogy Oroszország teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen 2022 februárjában.

Donald Trump 2025 áprilisában egy dohai amerikai bázison táncikál Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Az Axios névtelen forrásaira hivatkozva azt írta, hogy a tervezett csapások valószínűleg infrastruktúra elleni támadásokat is tartalmaznának. Egy másik terv arra összpontosít, hogy az Egyesült Államok átvegye az ellenőrzést a Hormuzi-szoros egy része felett, hogy újra megnyithassák a kereskedelmi hajózás előtt, ez pedig akár szárazföldi csapatok bevetésével is járhat.

Szakértők szerint az olajkereskedők gyorsan reagáltak a Perzsa-öböl térségében esetlegesen bekövetkező további katonai lépésekre, összességében az látszik, hogy már a konfliktus eszkalációjának kis esélye is „aránytalanul nagy hatással” lehet a globális energiaellátásra. Az energiaárak ezen a héten korábban azért is emelkedtek, mert látszólag elakadtak a béketárgyalások, miközben a Hormuzi-szoros továbbra is gyakorlatilag zárva van. Az olaj ára szerdán 6%-kal megugrott, miután olyan hírek jelentek meg, hogy Washington egy „elhúzódó” iráni blokádra készülhet.

Egy, a BBC Today által idézett szakértő szerint a 125 dollárhoz közelítő olajár az a szint, ahol a vállalatok és a politikusok „kezdenek egy kicsit idegesebbé válni”, ezt csütörtök reggel meghaladta a Brent. (BBC, Axios)