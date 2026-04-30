Vida József szerint a Mészáros Lőrinchez tartozó Opus Globalra semmilyen hatással nem lesz a kormányváltás

A hosszú interjúk napja van ma, a Telexnek a TV2-t is tulajdonló, egy ideig a Mészáros-féle szuperbankot is vezető Vida József, az Opus Global Nyrt. elnöke adott interjút.

Az Opus Global Nyrt. a választások előtt és után a befektetők ítélete alapján sokat gyengült, az év eleje óta 43 százalékot esett a részvényeinek árfolyama. Vidát nem lepte meg az árfolyam változása, szerinte az emberek összekötnek bizonyos dolgokat, amelyek nem is kapcsolódnak össze, és ez ilyen kilengéseket okozhat, de hosszú távon nincs hatása a cégre annak, hogy ki a miniszterelnök.

Vida József, a Takarékbank egykori elnök-vezérigazgatója, a Volánbusz leendő igazgatósági elnöke Fotó: Takarék Csoport

Vida érdekeltségei bőségesen nyertek közbeszerzéseket, a milliárdos úgy gondolja, ugyanúgy indulhatnak közbeszerzéseken, mint eddig. A nem mindig jó hangulatú interjúból talán elég ezt a két idézetet kiemelni a téma kapcsán:

„Miért, majd a jövőben kizárják azokat, akik korábban már nyertek, és amúgy vannak mérnökeik, dolgozóik, kapacitásaik?”

és:

„Ha bármely kormány kiír egy közbeszerzést, azon indulhatunk? Szerintem indulhatunk.”

Vida beszélt a hozzá ezer szállal kötődő Mészáros Lőrincről is, akit a barátjának és komoly üzletembernek tart: „Felkészült szakember. Amiket állítanak róla a sajtóban, vagy akik ki akarják karikírozni, rossz úton járnak, okos emberről van szó. Nem az én dolgom dicsérni, de megérdemli néha. Sokan méltatlanul dobálnak rá sarat”

Mészárosnak azért is hálás, mert bevezették a gázt a vidékükön, „nem volt könnyű előtte a szenet behordani.”

