82 százalékos Fideszből 71 százalékos Tisza – fenekestül forgatta fel a felsőgagyiak pártpreferenciáit a falubuszaffér

Kevés szebb hely van az országban, mint a tavaszi Cserehát. A zöld legszebb árnyalatában pompázó domboldalak között hatalmas, sárga repceföldek bújnak meg, a keleti horizonton a Zemplén vonulatai emelkednek. Mivel az utak katasztrofális minőségűek, hetvenes tempó mellett sofőrként is gyönyörködni lehet a természetben.
Az alsógagyi emelkedőn épp negyvenre kellett lassítanunk a csereháti mércével is kiemelkedően kátyús szakasz miatt, amikor az előttünk feltűnő domb tetején megpillantottuk a felsőgagyi templomot. A távolról patinásnak, közelről kissé kopottnak tűnő épület jelezte: megérkeztünk az ország hatodik legtiszásabb településére.
Amint leparkoltunk a falu határában, jött is felénk az út túloldalán pihenőt tartó közmunkások önjelölt szóvivője. Miután bemutatkoztunk, a nő lelkesen átkiabált a kollégáinak. „Végre hozzánk is jöttek riporterek! Mindig csak Csenyétére mennek, Felsőgagyra bezzeg sosem.” Két perccel később már a fűben ültünk a közmunkásokkal, és a politikáról beszélgettünk.
A 220 fős, 80 százalékban romák által lakott Felsőgagyra azért figyeltünk fel, mert a pár tucat szavazós aprófalvakat nem számítva a csereháti településen történt a legnagyobb elmozdulás a 2022-es választáshoz képest. Úgy szerzett itt 71 százalékot a Tisza Párt, hogy a Fidesz négy éve, nagyjából hasonló részvételi arány mellett 82 százalékot gyűjtött be. A felsőgagyi eredmény azért is volt meglepő, mert a környékbeli települések többségében győzött a Fidesz, a Felsőgaggyal szomszédos Csenyétén például 95 százalékkal.
A választás után telefonon beszéltünk a választókerületi tiszás kampányban dolgozó aktivisták egyikével, aki azt mondta, szerintük két dolognak köszönhető az eredmény. Egyrészt annak, hogy a fideszes jelölttel még a kampányhajrában is fotózkodó felsőgagyi polgármester eldöntötte, rábeszéli a helyieket a Tiszára, mert a falu nem kapott forrásokat, és belátta, hogy Magyar Péter pártja nyeri majd a választást. Másrészt annak, hogy az Encsen ügyet intéző felsőgagyiak kapcsolatba kerültek ottani tiszás aktivistákkal, majd szervezkedni kezdtek a faluban.
Mielőtt elindultunk, a falu polgármesterét, Kátai Aladárt is felhívtuk. A települést 2019 óta vezető Kátai azonban azt mondta, nem akar szerepelni, ezért nem szeretne velünk személyesen találkozni. Viszont a telefonban hosszan beszélt a választási eredménnyel kapcsolatos meglátásairól.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el.
