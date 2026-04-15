A legrendszerváltóbb környék egyértelműen Újlipótváros volt, de több kerület is beszállt a versenybe a választásokon

A Nyésta szót hallva valószínűleg nem sokaknak ugrik be, hogy pontosan miről van szó, de akiknek dereng, hogy egy falu lehet ez, vélhetően azok is bajban lennének a vaktérképen való elhelyezéssel. Kétszer írtunk a nyéstaiakkal kapcsolatban, 2018-ban egy brutális bűneset, 2019-ben egy voksturizmus-gyanús ügy miatt.

A borsodi falu lakói most történelmet írtak, ők lettek a legrendszerváltóbb magyar település, a választók 81 százaléka szavazott listán a Tiszára, a 16 érvényesen szavazóból 13-an. Az ezüstérem a zalai Nagykapornaké, ami nem is mikrotelepülés, ahol általában össze szoktak jönni ilyen kiugró arányok, itt 513 szavazóból 377-en ikszeltek Magyar pártjára. A bronzot Sima hozta el, 22-ből 16 szavazattal.

A top 20-as listára három fővárosi kerület jutott be, sorrendben a 13., a 14. és a 9.

A legkevésbé tiszás települések élén is mikrofalvak állnak, a top 5-ben négy borsodi falu van, de az arany megyén kívülre került: Tiszabőre.

A legtiszásabb szavazókörök versenyét is az egyetlen szavazókörből álló Nyésta nyerte, de utána négy 13. kerületi környék következik. A Szent István park vezet, de nemcsak a legendásan ellenzéki Újlipótváros került ide, rögtön utána egy Petneházy utcai szavazókör jön, majd vissza Újlipótba: a Szent István parktól délre eső házak, utána a Tutaj utca és a Hegedűs Gyula sarka és környéke.

Utánuk más kerület is labdába rúghat: a XI. kerületből a Budafoki út–Galvani út körüli új építésű részben is csúcsközeli volt a tiszás arány, majd a VIII. kerületből az MTK-pályától északra lévő, Ciprus utcai környék következik.

A 20-as listára még egy székesfehérvári (Bregyó köz, Fürdősor) és egy szegedi szavazókör (Bartucz Lajos utca és környéke) jutott be.

Fidesz

Tiszabő lett a legfideszesebb település 90 százalék feletti eredménnyel. Idén is az ország legelmaradottabb falvai közül kerültek ki a legfideszesebb települések, Tiszabő, Bódvalenke, Csenyéte állandó szereplői a hasonló listáknak, idén is 90 százalék körüli eredményeket hoztak listán a Fidesznek.

A legkevésbé fideszes települések a Sátoraljaújhely, Mohács, Keszthely és Zalaegerszeg központú választókerületekből kerülnek ki, ezek mindegyike kettőt-kettőt ad a top 10-be, ahová melléjük befért Nyésta is, és egyedüli fővárosi kerületként a XIII.





Szavazókörökben így néz ki a dolog – értelemszerűen elég nagy az átfedés a legtiszásabb és legkevésbé tiszás listával.

Mindez térképen a következőképp mutat: