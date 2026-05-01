Elvesztette a Lufthansa légitársaság Pavel Talankin Oscar-szobrát

Az orosz származású Pavel Talankin, aki Oscar-díjat nyert a Senki tanár úr Putyin ellen című dokumentumfilmjéért, nem vihette fel a repülőgépre az Oscar-szobrát, fel kellett adnia csomagként, ami aztán eltűnt.

Talankin elmondása szerint az Akadémiai Díjat a kézipoggyászában szerette volna hazavinni Németországba, de a new yorki John F. Kennedy Nemzetközi Repülőtéren a biztonsági ellenőrzés megállította, mert szerintük a díjat fegyverként lehetne használni. Mivel Talankin nem adott fel poggyászt, a légitársaság segített neki egy dobozba csomagolni a szobrot. Amikor azonban megérkezett Németországba, az Oscar már nem volt meg.

A Lufthansa légitársaság azt közölte, hogy csapatuk „kellő figyelemmel és sürgősséggel” kezeli az esetet, és „átfogó belső vizsgálatot” folytatnak a díj felkutatására.

„Mélységesen sajnáljuk ezt a helyzetet” – közölte a légitársaság egy nyilatkozatban. „Csapatunk a lehető legnagyobb körültekintéssel és sürgősséggel kezeli az ügyet, és átfogó belső keresést folytatunk annak érdekében, hogy az Oscart a lehető leghamarabb megtaláljuk és visszajuttassuk.”

A film executive producere azt mondta a BBC-nek, hogy Talankin korábban is repült belföldi járatokon kézipoggyászában a díjjal, de ez akkor nem jelentett problémát. „Ez Leonardo DiCaprióval nem történt volna meg” – mondta.

Talankinnal korábban a 444 is készített interjút. (BBC)