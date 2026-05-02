Az ukránok által műkincsrablással vádolt orosz régész most szabadult a börtönből, de a nyáron már visszamenne a Krím-félszigetre folytatni az ásatásokat

„A nyáron biztosan” – mondta az Izvesztyija nevű orosz lapnak Alekszandr Butyagin orosz régész, aki az annexió után is ásatásokat folytatott a Krím-félszigeten, amiért letartóztatták, arra kérdésre, visszamegy-e a valaha Krímre.

Butyagin nemrég fogolycserével szabadult egy lengyel börtönből. A lengyel hatóságok Ukrajna kérésére vették őrizetbe, az ukránok szerint ugyanis a férfi évek óta illegálisan folytat ásatásokat és rabolt el műkincseket az Oroszország által annektált Krímben.

Butyagin tagadja, hogy bármilyen bűncselekményt elkövetett volna, szerinte ő tudós, az általa vezetett ásatások pedig mindenki érdekét szolgálják. (Meduza)