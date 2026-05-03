A tajvani elnök elutazott Szváziföldre, Peking patkányhoz hasonlította

Tajvannak megvan a joga, hogy kapcsolatba lépjen a világgal, és egyetlen ország sem akadályozhatja ezt meg – mondta Lai Csing-te, Tajvan elnöke a szváziföldi királynak, miután váratlanul hazájába látogatott. A különleges státuszú szigetállam, melynek önállóságát Kína folyamatos diplomáciai nyomással és katonai fenyegetéssel próbálja elvitatni, jelenleg, szintén erőteljes kínai nyomasztás miatt ma már csak tizenkét ország ismeri el, köztük Szváziföld. Peking ugyanis a saját területe részeként tekint Tajvanra, annak ellenére is, hogy sem a kormány, sem a sziget 23 millió lakosának többsége nem így gondolja.

Lei és IIII. Mswati király Fotó: HANDOUT/AFP

Múlt hónapban a Reuters cikke szerint Tajvan azt állította, hogy Kína három Indiai-óceáni országra is nyomást gyakorolt, hogy ne engedjék át a Lait szállító repülőt Szváziföld felé, ahol III. Mswati király beiktatásának negyvenedik évfordulóját ünnepelték. „A Kínai Köztársaság, Tajvan egy szuverén ország, és a világhoz tartozik” mondta Lai a királynak, Tajvan hivatalos nevét használva. A tajvani vezető szombati utazását az 1.3 milliós afrikai országba nem jelentették be előre, Lai egy szváziföldi kormányzati géppel utazott. Tajvani biztonsági tisztviselő arról beszélt a lapnak, hogy bevett gyakorlat, hogy csak az érkezés után jelentik be, ha megérkeztek valahova, ezzel kerülve el, hogy külső erők beavatkozzanak.

Szombat késő este a kínai Tajvan-ügyi Hivatal közölte, hogy Lai „eltussolva” jutott el Eswatini-ba. „Lai Ching-te aljas viselkedése – akár egy patkány, amely átfut az utcán – elkerülhetetlenül a nemzetközi közösség gúnyolódását fogja kiváltani” – állt a szóvivő nyilatkozatában. Viszont a tajvani bizottság, amelyik a szárazföldi Kínával kapcsolatos ügyekért felel, közölte, hogy Lainak nincs szüksége Peking engedélyére, hogy bárhova elutazzon.

A múlt havi meghiúsult út után, amikor országok nem biztosították légterüket a tajvani elnöknek, az Egyesült Államok élesen bírálta Kínát, az Európai Unió, Nagy-Britannia, Franciaország és Németország pedig aggodalmát fejezte ki.

Arról, hogyan alakul a Kína és a nagyságrendekkel demokratikusabb Tajvan viszonya, pár éve hosszan írtunk.