Győrffy Ákos költő: Mi hülyének lettünk nézve, az NKA szakmai kollégiumainak eddigi munkája is le lett öntve egy stráfkocsi szarral

Minősíthetetlennek tartja a nyilvánosságra került pénzosztásokat az NKA Anyanyelvi Kultúra Kollégiumának egyik tagja, Győrffy Ákos József Attila-díjas költő, aki Hankó Balázs ATV-s interjúja után posztolt a Facebookon.

A bejegyzését csak az ismerősei láthatják, de azt teljes terjedelmében lehozta a Mandiner, amelynek a munkatársa.

Azt írta, 2025 óta tagja a kollégiumnak, Hankó Balázs delegáltjaként. Nem tudja, miért őt választotta a miniszter, azért mondott igent, mert olyanok ülnek a kuratóriumban, akiknek egy részét ismeri és tisztességes embernek tartja.

A rendelkezésükre álló „elég szegényes forrásokat” igyekeztek úgy elosztani, hogy ne legyenek nagy vesztesei a dolognak. „Ezeken a pénzeken sok esetben egy folyóirat vagy egy könyvkiadó megmaradása múlik. Vagy az, hogy egy író egy évig ne a legmélyebb egzisztenciális kiszolgáltatottságban éljen.”

Igyekeztek szakmai alapon, elfogulatlanul dönteni, a tagok nagy része nem azt nézte, hogy a pályázó melyik tábort erősíti, hanem hogy milyen színvonalon működik, erre „mintegy búcsúajándékként” jön a hír az NKA-s pénzosztásokról.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Győrffy szerint az ATV-s interjúban Hankó „olyasmiket mond, amiről sok minden elmondható, de hogy megnyugtató lenne, az nem. Mert mindabból, amit elmondott, az látszik, hogy az a kultúrakép, amit ő a magáénak vall, nem más, mint a giccs kultúrája. A giccsé, a hatásvadász, cirkuszi produkcióké, a legfeljebb középszerű előadóké, akik egyvalamiben azért mégis csak közösséget alkotnak: a lojalitásukban. Itt nem a magyar kultúra legjobb, legnemesebb hagyományaiból építkező előadók és produkciók lettek bőséggel megtámogatva, hanem azok, akik így vagy úgy támogatták a leköszönő kormányzatot. Ez a helyzet, ne szépítsük. Ezeket a kirívóan magas összegeket pedig Hankó Balázs hagyta jóvá, nem más.”

Megint leírta, hogy közben ők, illetve a többi szakmai kollégium igyekezett a legjobb tudása szerint „sáfárkodni az egyre szerényebb összegekkel, ennek az összegnek a sokszorosa került elő hirtelen a ládafiából és ömlött rá azokra, akiknek mi nyilvánvalóan nem szavaztunk volna meg ötezer forintot sem. Amivel az lett elérve, hogy az NKA szakmai kollégiumainak eddigi munkája is le lett öntve egy stráfkocsi szarral.”

Győrffy szerint hiába „sakkozgattak” olykor 500 ezer forintokkal, hogy egy-egy folyóirat ne húzza le a rolót, vagy működhessen valamelyik könyvkiadó, ha közben „egy titkos bugyorban lapult még néhány raklapnyi pénz, ami csak arra várt, hogy olyanoknak legyen kiosztva, akik egyrészt nem szorulnak rá, másrészt pedig nem érdemlik meg. És ha ez így van (márpedig így van), akkor az van, hogy mi hülyének lettünk nézve. Velünk elbáboztatták ezt az egészet, és mi igyekeztünk felnőni a feladathoz, de a munkánkat valójában nem vették komolyan „magasabb fórumokon”, mert ott azt gondolták, hogy ezek a nyomorultak csak szöszözzenek itt nyugodtan, közben pedig majd mi kifizetjük a nagy lóvékat stikában mindazoknak, akiknek a párthűségen kívül más igazán nem köthető a nevéhez. Mert ha komolyan vették volna, amit mondanak, akkor ezeket a pénzeket a kollégiumok szakmai alapon osztották volna szét, nem pedig a kegyenceknek ment volna fű alatt.”

Sajnálja, hogy így lett vége.

Miután kiderült, milyen vurstlikra és celebeknek mentek pénzek eddig titkolt pályázatokból, tiltakozásképp több NKA-s lemondott, illetve volt, aki közölte, nem ezt hagyta jóvá.