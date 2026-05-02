Vidnyánszky Attila is lemondott a pénzosztogató Nemzeti Kulturális Alap bizottsági tagságáról

Vidnyánszky Attila napokkal ezelőtt lemondott a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Bizottságában betöltött pozíciójáról – írta meg az ATV. A NER színházi embere bővebben nem kommentálta az esetet. Both Miklósról, a Hagyományok Házának vezetőjéről szintén szombaton derült ki, hogy lemondott tagságáról. Ő ezt az NKA körül kialakult botránnyal indokolta.
Mint azt a 444 is megírta, az NKA több bizottsági tagja állítja, ők nem a celebgazdagító-galuskaevős programokat hagyták jóvá. A több mint egy hete húzódó, Baán László bizottsági tag, valamint Bús Balázs alelnök lemondásával járó NKA-botrány fontos kérdése, hogy a fideszes celebeknek és egyesületeknek a választás előtti vurstlijaira kifizetett 17 milliárd forintos támogatásokról valóban az NKA bizottságának jóváhagyásával vagy anélkül döntöttek-e. A szabályok szerint minden kollégiumnak évente írásos beszámolót kell benyújtania a bizottság felé a tevékenységéről és a felhasznált forrásokról.
Több bizottsági tag azt állítja: nem azt a beszámolót látták és fogadták el, ami később nyilvánosságra került, hanem egy jóval szűkebb, eltérő tartalmú dokumentumot. Emiatt most belső vizsgálatot sürgetnek.
A Telex megszerezte azt a dokumentumot, ami feltehetően a tagok elé került, és ebben csak a Márai- és a Jókai-program szerepel.
Több száz olyan szervezet kapott pénzt, amelyeknek semmilyen látható tevékenysége nincs, a rendezvényeiken aztán fideszes jelöltek bukkantak fel. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő két dolgozója mesélte el, hogyan működött a rendszer.
Az NKA működésében olyan döntési és közzétételi hiányosságok váltak láthatóvá, amivel nem tud közösséget vállalni.
Az NKA alá tartozó NKTK döntései nyomán olyan celebek sokasága járt jól, mint Tóth Gabi, Dopeman vagy Pataky Attila.
A Szépművészeti igazgatója szerint az NKA vezető testülete nem tudott arról, hogy a speciális kollégium milyen célokra és kiknek szórt ki titokban hatalmas összegeket a választási kampány idején.
A Nemzeti Kulturális Alap egyik támogatáskezelője osztotta a pénzt. A listáról Molnár Áron osztott meg részleteket.