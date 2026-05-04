Irán rakétákat indított Emirátusok-beli célpontok ellen, Ománt is lőtték

Irán rakétákat és drónokat lőtt ki hétfőn az Egyesült Arab Emirátusok területére, és Ománból is támadásokat jeleztek. Ez az első iráni csapás öbölmenti arab célpontok ellen a tűzszünet négy héttel ezelőtti megkötése óta.

Hétfőn újra fellángoltak a harcok a térségben: Irán azt állította, hogy eltaláltak egy amerikai hajót a Hormuzi-szorosban, amit az Egyesült Államok tagadott, válaszképpen azonban az amerikai hadsereg hat kisebb iráni katonai hajót is elsüllyesztett.

Iráni hajó a Hormuzi-szorosban Fotó: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI/AFP

Irán azonban újra támadott a Perzsa-öböl és a szoros másik oldalán lévő arab célpontokat is. A New York Times beszámolója szerint Dubajt is hangos robbanások rázták meg hétfőn a magasban felrobbanó légvédelmi rakéták miatt

Az emirátusi hatóságok szerint Irán felelős a Hormuzi-szorosban egy nagyobb olajkikötő és egy olajszállító tanker elleni hétfői támadásokért is, melyekben három ember megsebesült. Omán szintén beszámolt egy támadásról, amelyben ketten sebesültek meg az emirátusi határ közelében lévő tengerparti városban, Bukhában.

Április 8., az USA és Irán között eredetileg két hétre kötött, majd Trump által meghosszabbított tűzszünet óta a maiak az első iráni támadások az Öböl-országok ellen. A támadások után az Egyesült Arab Emírségek veszélyes eszkalációról beszélt, és kijelentette, hogy fenntartja a jogot a válaszlépésekre. A többi arab állam szintén határozottan elítélte az iráni támadásokat.