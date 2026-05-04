Mivé lett ez az ország? Már senki sem akar nevetni a végén? Nincs többé biztos választás?

Újra szintet lépett az ország leghíresebb tűzfala a Bp. III. kerületi Szentendrei úton. A választási kampányidőszak legerősebb pillanataiban a szóban forgó épület összesen 8 plakáthelyének mindegyikén vagy Zelenszkij készült nevetni a végén, vagy a kétarcú Magyar Péter és az Európai Unió jelentette a kockázatot, szemben a békeharcos Fidesz és jelöltje által kínált biztonsággal. Mígnem alig pár nappal a Tisza elsöprő sikere elsöpörte az orbáni szeretetkampány szeretetüzeneteit is, így április 18-án az alábbi ilyen volt, ilyen lett képet tehettük közzé:

A történet azonban nem állt meg ezen a ponton. Múlt héten egy kombinált vizuális elem jelent meg a falon, amit vasárnap délután tudtam lefényképezni:

Ezek után – a címben feltetteken túl – egyetlen kérdés maradt: mi jöhet még?

(Gondolom, átlagos kereskedelmi célú hirdetések, bár én nem bánnám, ha maradna minden úgy, ahogy most van. Arra viszont fogadni is mernék, hogy Zelenszkijnek vagy Manfred Webernek nem osztanak többé lapot a Szentendrei úton.)