Orbán: Nem kirekesztő, szeretetkampányt vittünk

video
  • Orbán Viktor kedden, a Fidesz országos választmányi ülése előtt tartotta meg a választási veresége utáni első sajtótájékoztatóját.
  • A volt miniszterelnök szerint a választások után több mint két héttel még mindig ott tartanak, hogy keresik a bukás okait. (Itt nem mondta, de bent felajánlotta a lemondását, amit nem fogadtak el.)
  • Azt továbbra sem gondolja, hogy kampányuk kirekesztő lett volna, szerinte náluk vannak a hazafiak, akik meggyőzéséért a Fidesz egy szeretetkampányt vitt.
  • Emellett elmondta, hogy még nem gondolkozott azon, hogy miből fog élni májustól, de továbbra is munkaképes, jó fizikai állapotban van.
