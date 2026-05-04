Valóban zsarolhatták az Erstét az MNB-ből, a belső vizsgálat után Varga Mihály feljelentést tett hivatali visszaélés miatt

Lezárult a belső vizsgálat, a jegybank új vezetése feljelentést tett.

Varga Mihály jegybankelnök belső vizsgálatot rendelt el az MNB-ben azután, hogy Simor András, az MNB korábbi elnöke nyilvánosan elmondta, hogy 2023-ban azért kellett távoznia az Erste bécsi részlegének felügyelőbizottságából, mert az MNB lényegében megzsarolta az Erstét: amíg Simor pozícióban van náluk, folyamatos vegzálásokra és extra vizsgálatokra számíthatnak.

Az MNB hétfői közleménye alapján a belső vizsgálat már le is zárult, és lényegében igazat adtak Simornak, ezért hivatali visszaélés bűntett gyanúja miatt feljelentést tettek.

„A vizsgálat megállapításait és a rendelkezésre álló adatokat értékelve a jegybank új vezetése feljelentést tett hatáskör túllépésével elkövetett hivatali visszaélés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen”

- írja közleményében az MNB.

Mint a Matolcsy-korszaktól magukat elhatárolva írják: „A Magyar Nemzeti Banknak 2025. március 4-e óta új vezetése van, az új vezetés alatt a jegybank a jogszabályoknak megfelelően működik. A jegybank a rendelkezésre álló dokumentumokat és információkat átadta az ügyben már eljárást folytató Nemzeti Nyomozó Irodának.”

Simor András az ATV Egyenes beszéd című műsorában beszélt arról, hogy az ő személye miatt zsarolta az MNB az Erste Bankot. Elmondása szerint még Matolcsy MNB-elnöksége idején, 2023 végén Jelasity Radovánt, az Erste Bank Magyarország vezérigazgatóját behívták a nemzeti bankba, és egy ablaktalan szobában, a telefonja leadása után közölte vele az egyik alelnök: ameddig Simor az Erste Bank bécsi FB-jének tagja, addig a bankfelügyelet „rendkívül szigorúan és nagyon kellemetlenül” fog eljárni az Erste Bank Magyarországgal.

Radován ezt elmondta Simornak.

„Lefordítottam magyarra, ezt én úgy hívom: zsarolás”

– mondta Simor András.

2023-ban három alelnöke volt a Nemzeti Banknak, Simor elmondása alapján egyikük lehetett a „zsaroló”: Patai Mihály, Kandrács Csaba és Virág Barnabás. Simor a műsorban hozzátette, hogy az ilyen hivatali visszaélés három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. De nem csak ez történt: Az MNB karácsony és újév között „szokatlan adatokat” kért az Erste Magyarországtól egy vizsgálat keretében. Amikor érdeklődtek, hogy mi ez az egész ebben a szokatlan időpontban, annyi választ kaptak az MNB-től, hogy „a te főnököd pontosan tudja, hogy mit kell mondania az én főnökeimnek, hogy ez az egész abbamaradjon”. Simor ezek után mondott le a tisztségéről.