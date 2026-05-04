Megtrollkodták az éhkoppon lévő folyóiratok Wáberert, maguknak kérik a Tisza által visszaküldött százmillióját

Ha már a Nemzeti Kulturális Alap Fásy Zsülikét, fideszes kocsmát és egy kis kampányolásra bármikor kapható csókosokat támogat tíz és százmilliókkal a túlélésért küzdő folyóiratok helyett, legalább a magukat újrapozicionáló nagyvállalkozók beszállhatnának némi pénzmaggal a magyar kultúrába - ismerte fel a történelmi pillanatot a Múltunk szerkesztősége, és nyílt levéllel fordultak Wáberer Györgyhöz.

Wáberer pár napja mondta el az ATV-ben, hogy a választás előtt (mint aztán kiderült, alig öt nappal az április 12-i szavazás előtt) 100 millió forintot utalt át a Tisza Pártnak, amit Magyar Péter ezután azzal a szöveggel küldött vissza, hogy „még a látszatát is szeretnénk elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót/oligarchát kössenek hozzánk, vagy hogy bárki úgy érezze, hogy ránk való hivatkozással bármilyen előnyt szerezhet, legyen az akár csak önmarketing”.

Ezt a történetet hekkelte meg most ügyesen a Múltunk. Takács Róbert, a folyóirat felelős szerkesztője profi trollként Wáberer Györgyöt megszólítva tette közzé nyílt levelét arról, hogy a választási kampányra szánt pénze nekik sem jönne rosszul.

„Úgy értesültünk, hogy újra rendelkezésére áll bizonyos likvid, jó célra fordítható pénzeszköz. Szeretnénk ez alkalomból figyelmébe ajánlani a Múltunk politikatörténeti folyóiratot”

- indul a levél, mely Hankó Balázs kultuszminiszter NKA-s támogatására utalva azzal folytatódik, hogy „folyóiratunk anyagi háttere nem ad okot megnyugvásra, és sajnálatos módon olyan lukratív műfajokban sem színesítjük a nemzeti kultúrát, mint a BL-himnusz népzenei jellegű áthangszerelése”.

Mint írják, az NKA támogatási rendszerében ők a mostani választás előtti, zárt körben meghirdetett pénzosztással szemben csak szűkös forrásokért versenghetnek, ráadásul az idei pályázatok elbírálására még mindig várnak, mivel az illetékes NKA-kollégium döntéséről a pályázók felsőbb jóváhagyás híján nem kaptak értesítést.

„Amennyiben tehát úgy döntene, hogy a sajtóban napvilágot látott százmilliós összegnek kiváló helye lenne a magyar tudományosság aszályos vidékén, jó szívvel ajánljuk figyelmébe a Múltunk folyóiratot” - fordulnak ezután Wáberer Györgyhöz, más történeti folyóiratokat is a figyelmébe ajánlva.

„Természetesen erkölcsi iránytűnk szilárd, s a megvesztegethetetlenség terén Maximilien-Francois-Marie-Isidor de Robespierre hozzánk képest úttörő – ha tetszik kiscserkész”

- nyugtatják meg előre is a szállítmányozási nagyvállalkozót, és a trollkodást egy, a „fuvarozó legendákról” szóló lehetséges tematikus számmal kecsegtetve zárják, amihez még egy címlaptervet is mellékeltek - egy Waberer kamionnal.