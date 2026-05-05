Friss döntés az NKA-tól: szakmailag nem megalapozott, ezért nem kap támogatást 2026-ban a Szegedi Szabadtéri Játékok

„Jelen kérelem most nem részesül támogatásban, mivel a benyújtott szakmai koncepció szakmailag nem bizonyult kellően megalapozottnak.” Ezzel az indoklással utasította el a Nemzeti Kulturális Alap pályázatainak lebonyolító szerve, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő a Szegedi Szabadtéri Játékok támogatási kérelmét. A kérelem címe ez volt: „A Szegedi Szabadtéri Játékok 2026-os jubileumi, 95. évad fesztiválprogramjának megvalósítása.”

A támogatáskezelő által a szervezőknek küldött értesítést Botka László, a város polgármestere hozta nyilvánosságra a közösségi oldalán. „80 ezer néző bizalma. Több mint 1,1 milliárd forint bevétel egyetlen év alatt. Több száz művész és szakember munkája. És ezzel szemben áll egy anonim döntőbizottság ítélete” – kommentálta a fejleményeket Botka. A polgármester közölte: „Szeged ennek ellenére meg fogja rendezni a szabadtéri játékokat, az ország legnagyobb és legszebb szabadtéri színházi fesztiválját, a város büszkeségét.”

A szakmailag megalapozatlan szabadtéri játékokat első alkalommal 1931-ben rendezték meg Szegeden. Az elutasító döntésről szóló levelet 2026. május 4-én küldték el.

A Nemzeti Kulturális Alap által biztosított támogatások leosztásának ügye az Orbán-kormány bukása utáni időszak eddigi egyik leglátványosabb botránysorozata. Az elmúlt hetekben és napokban kiderült, hogy egészen elképesztő címeken kaptak inkább és kevésbé súlyos pénzeket – néhány millió forinttól százmilliókig – olyan szervezetek és személyek, amelyek szakmailag bizonyára megalapozott tevékenysége csak nehezen hozható összefüggésbe a kultúrával.

A rejtett kampányfinanszírozás gyanúját felvető – egyre dagadó – botrány miatt már lemondott Bús Balázs, az NKA alelnöke, valamint az NKA Bizottságának több tagja, köztük olyanok, mint Baán László vagy Vidnyánszky Attila. Hankó Balázs kulturális miniszter, az NKA elnöke a botrány kirobbanása után azt állította, minden szabályszerűen történt, a művészet pedig amúgy is ízlés kérdése.

