Iványi Gáborék kapták azt a pénzt, amit Wáberer György eredetileg a Tiszának utalt

belföld

Miután április végén kiderült, hogy Wáberer György milliárdos a választás előtt 100 milliót utalt a Tisza Pártnak, Magyar Péter bejelentette, hogy visszautalja az összeget. Wáberer a Telex kérdésére megerősítette, hogy a pénz visszaérkezett hozzá, majd hozzátette:

„A mai napon 100 millió Ft-ot utaltam az Iványi Gábor vezette közösségnek, a Fidesz által bezáratott 13 oktatási központjuk újraindításának céljából.”

Az Iványi Gábor által vezetett, szociális munkájáról ismert vallási közösség, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) lassan másfél évtizede küszköd a vele ellenségesen viselkedő állammal. Tavaly szeptemberi interjúnkban a lelkész azt mondta, hogy „a Kádár-rendszerben nem üldözték így halálra az embert, és talán nem is loptak ennyire”.

Fotó: Németh Dániel/444

Wáberer április végén egy interjúban beszélt arról, hogy másfél éve támogatja a Tisza programját, anyagilag és a választáshoz közeledve személyesen is. Ezt most a lap kérdésére azzal pontosította, hogy kezdetben nem volt anyagi támogatás, „igazán” csak azután támogatta a pártot, hogy nyilvánosan felvállalta a szimpátiáját. A milliárdos azt írta, hogy a Tisza Párt a támogatóinak a Nemzeti Menet után küldte ki a felhívást, hogy a kampány hátralévő 27 napjának sikeres megvívását támogassák anyagilag erejükhöz mérten.

Magyar azt írta, azért utalja vissza a pénzt a Tisza, mert nem akarják, hogy bármely oldalon oligarchákat vagy vállalkozókat kössenek a párthoz. Wáberer most azt írta, „vállalkozó vagyok, de oligarcha nem, és remélem, hogy a leendő kormány csak azért nem fog senkit megbélyegezni, mert vállalkozó volt az elmúlt 16 évben is. Valójában tehát én arra tippelnék, hogy a leendő Miniszterelnök úr az önmarketing kifejezéssel üzenhetett nekem, ha egyáltalán üzenni kívánt. Semmi esetre sem szeretném azonban kisajátítani sok száz és sok ezer, talán több tízezer támogató érdemeit.”

A milliárdos válaszából az is kiderült, hogy nem kezdeményezett találkozót sem a leendő miniszterelnökkel, sem a következő kormány bármely tagjával, és nem is áll szándékában. Hozzátette, hogy szakpolitikai kérdésekben szívesen megosztja a tapasztalatait, ha a kormány kíváncsi ezekre.

belföld belpolitika MET fidesz iványi gábor Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség wáberer györgy magyar péter Tisza Párt nemzeti menet oligarcha miniszterelnök vállalkozó
Kapcsolódó cikkek

Wáberer György 100 millió forintot adott a választások előtt a Tiszának

Egy élhető Magyarországot kért cserébe.

Fődi Kitti
POLITIKA

Wáberer György árulónak tartja a Fidesz felső vezetését és muszájnak a rendszerváltást

A leggazdagabb magyarok közé tartozó üzletember szívesen fizetne vagyonadót is. A Tisza hívévé lett milliárdossal a Telex készített nagyinterjút.

Gazda Albert
POLITIKA

Magyar Péter visszautalja Wáberer Györgynek a 100 millió forintot

Még a látszatát is szeretnék elkerülni annak, hogy valamilyen oligarchát kössenek a Tiszához.

Fődi Kitti
POLITIKA

Iványi Gáborék ismét kérelmezik, hogy bejegyzett egyház lehessenek

Álláspontjuk szerint teljesítették a törvényes feltételeket, így ismét jogosultak az állami kiegészítő támogatásra.

Urfi Péter
egyház