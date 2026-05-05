Meglőttek egy fegyveres férfit a Fehér Ház közelében

Meglőttek egy felfegyverzett férfit a washingtoni Fehér Ház mellett a titkosszolgálat tisztjei, írja a Politico. A kialakult tűzpárbajban megsebesült egy gyerek.

A Washington-emlékmű közelében lezajlott incidensre alig egy héttel azután került sor, hogy egy fegyveres megpróbált bejutni a Fehér Ház tudósítói vacsorájára, információk szerint azzal a szándékkal, hogy merényletet kövessen el Donald Trump amerikai elnök ellen.

Az újabb eset során civil ruhás tisztek vették észre, hogy egy fegyveres van a helyszínen, erősítést kértek, ám a férfi megtámadta őket, miközben menekülni próbált. Motivációi még nem ismertek.

Rendőrök a Fehér Ház közelében történt lövöldözés helyszínén, 2026. május 4-én Fotó: FATIH AKTAS/Anadolu via AFP

Matthew Quinn, a titkosszolgálat igazgatóhelyettese arról tájékoztatta a sajtót, hogy nem sokkal korábban halad át a helyszínen J. D. Vance alelnök konvoja.

A sebesült gyereket és a gyanúsítottat kórházba vitték, előbbinek nincsenek életveszélyes sérülései, utóbbi állapotáról nem adtak ki információt. (Politico)