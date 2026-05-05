Meglőttek egy fegyveres férfit a Fehér Ház közelében

külföld

Meglőttek egy felfegyverzett férfit a washingtoni Fehér Ház mellett a titkosszolgálat tisztjei, írja a Politico. A kialakult tűzpárbajban megsebesült egy gyerek.

A Washington-emlékmű közelében lezajlott incidensre alig egy héttel azután került sor, hogy egy fegyveres megpróbált bejutni a Fehér Ház tudósítói vacsorájára, információk szerint azzal a szándékkal, hogy merényletet kövessen el Donald Trump amerikai elnök ellen.

Az újabb eset során civil ruhás tisztek vették észre, hogy egy fegyveres van a helyszínen, erősítést kértek, ám a férfi megtámadta őket, miközben menekülni próbált. Motivációi még nem ismertek.

Rendőrök a Fehér Ház közelében történt lövöldözés helyszínén, 2026. május 4-én
Fotó: FATIH AKTAS/Anadolu via AFP

Matthew Quinn, a titkosszolgálat igazgatóhelyettese arról tájékoztatta a sajtót, hogy nem sokkal korábban halad át a helyszínen J. D. Vance alelnök konvoja.

A sebesült gyereket és a gyanúsítottat kórházba vitték, előbbinek nincsenek életveszélyes sérülései, utóbbi állapotáról nem adtak ki információt. (Politico)

külföld Egyesült Államok fehér ház lövöldözés
Kapcsolódó cikkek

Ki kellett menekíteni Trumpot, miután egy támadó lövést adott le a Fehér Ház tudósítói vacsoráján

Az amerikai elnök és a first lady nem sérültek meg, a gyanúsítottat őrizetbe vették és két rendbeli súlyos fegyveres bűncselekménnyel és testi sértéssel vádolják.

Jelinek Anna
külföld