Zelenszkij szerdától tűzszünetet jelentett be, az oroszok csak közvetlenül a győzelem napja előtt akarnak leállni

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdától bejelentette a harci cselekmények leállítását, miután előzőleg Oroszország hirdetett május 8–9-ére győzelem napi leállást, írja a nemzetközi hírügynökségek jelentései alapján az MTI.

„Tűzszünetet hirdetünk május 5-ről 6-ra virradó éjszaka 0 órától – közölte Zelenszkij a Telegram-oldalán. – A megadott időpontig reális esély van a tűzszünet megvalósítására” – írta.

Az ukrán elnök szerint Moszkva nem válaszolt Kijev tűzszüneti felhívásaira, és most azért cselekszik, mert „az emberi életet összehasonlíthatatlanul többre tartja bármely évforduló ünneplésénél”.

Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet, de kijelentette, Ukrajna „a megadott időponttól kezdve szimmetrikusan fog cselekedni”.

A győzelem napi felvonulásra készülő katonák Moszkvában, 2026. május 4-én Fotó: IGOR IVANKO/AFP

Az orosz védelmi minisztérium hétfő este emlékeztetett: Vlagyimir Putyin, az orosz fegyveres erők legfőbb parancsnoka döntése értelmében 2026. május 8–9-én fegyverszünetet hirdetnek „a szovjet nép Nagy Honvédő Háborúban aratott győzelmének megünneplése alkalmából”. Kifejezte reményét, hogy az ukrán fél is követi a példát. Figyelmeztettek egyben, hogy Moszkva tömeges válasz-rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani a győzelem napján megtartandó ünnepségeket.

Ezeknek az ünnepségeknek a körét ugyanakkor ukrán dróntámadásoktól tartva nagymértékben szűkítették az elmúlt napokban. A „tűzszünetvita” már április végén elkezdődött, ennek fejleményei azt mutatják, a május 6-ai leállásra szinte semmi esély nincs, ahogy a győzelem napján is az eszkaláció látszik valószínűbbnek.