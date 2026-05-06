Aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértése miatt nyomoz a győri rendőrség a fekete ruhások ügyében

Pintér Bence, Győr polgármesterének feljelentése nyomán a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozást rendelt el aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértése miatt a fekete pufajkások ügyében, számolt be erről maga a polgármester a Facebookon.

„Úgy tűnik, következménye lesz a városunkban március 27-én, a leköszönő miniszterelnök kampányrendezvénye előtt és alatt zajlott szégyenteljes, erőszakos cselekményeknek. Ekkor történt ugyanis, hogy a véleményüket kifejező állampolgárokat ismeretlen, fekete kabátot viselő, parancsra, egységesen, alakzatban mozgó verőlegények vegzálták. Transzparenseket téptek szét, lökdösődtek, erőszakoskodtak; egységesen fellépve akadályozták az emberek szabad mozgását” - írta Pintér a bejegyzésben.

Fotó: Németh Dániel/444

Orbán Viktor országjárásának állomásain többször feltűntek látszólag a Fidesz által odaszervezett fekete ruhás alakok, akik sorfalat álltak az ellentüntetők elé. A győri Széchenyi téren a korábbiaknál nagyobb számban jelent meg a sokak által „feketeseregként” vagy verőemberekként emlegetett csoport. Először a térre vezető egyik szűkebb utcát zárták le, majd gyors átcsoportosítás után a tér egy másik bejáratánál is testükkel állták el az ellentüntetők útját. A rendőrség később közleményben magyarázta el, miért oké a jelenlétük a rendezvényeken. A csapatról ebben a cikkben írtunk bővebben. Nem sokkal később Rőth Richárd, a pápai székhelyű Ronin Security tulajdonosa nyilvánosan bocsánatot kért, és azt állította, megvezették őket.

