Egy sárvári fideszes önkormányzati képviselő elismerte, hogy gyűjtött aláírásokat a kamu Magyar Péternek

Bevallotta Varga Károly, sárvári fideszes önkormányzati képviselő, hogy ő is gyűjtött aláírást a választókerületben indult kamu Magyar Péternek, számolt be az ugytudjuk.hu.

A Tisza Párt szerint a Sárvár központú Vas megyei választókerületben csak azért nyerhetett a fideszes Ágh Péter a tiszás Strompová Viktória előtt 258 szavazattal, mert egy formálisan független, de a Fideszhez köthető, Magyar Péter nevű jelölt több mint 900 szavazatot vitt el. Az igazi Magyar Péter akkor a választás megismétlését követelte. Mint mi is megírtuk, a Sárvár környékén a semmiből felbukkant, a kampányban végig rejtőzködő másik Magyar Péter nem is a sárvári körzetben lakik, Ausztriában dolgozik, és hithű fideszes. Amíg le nem takarította a Facebookját, számos fotón szerepelt együtt prominens fideszesekkel, köztük Orbán Viktorral, és részt vett a március 15-ei békemeneten is – miközben akkor már elvileg független jelölt volt.

Az ugytudjuk.hu azt írja, a rendőrség korábban megerősítette nekik, hogy nyomoznak a választás, népszavazás, népi kezdeményezés és az európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűntett gyanúja miatt a választókerületben.

A portál több forrásból is úgy értesült, hogy a rendőrség a nyomozás során tanúként hallgatta ki Varga Károly (Fidesz-KDNP) sárvári önkormányzati képviselőt. Ezzel kapcsolatban telefonon keresték a képviselőt, aki azt válaszolta, nem volt még nála (a rendőrség), de fel van rá készülve. Amikor a portál megkérdezte, miért van rá felkészülve, azt válaszolta: