Bejött a kamu Magyar Péter trükkje, a fideszes jelölt megnyerte a sárvári körzetet

Véget ért a szavazás a Vas megyei 2-es, sárvári központú választókerületben: a belföldön átjelentkezéssel szavazók és a külképviseleti szavazók voksainak megszámlálása után a fideszes Ágh Péter megőrizte egyéni mandátumát, mindössze 258 szavazattal verte a tiszás kihívóját, Strompová Viktóriát.
Bejött tehát a Fidesznek az orosz piszkos kampányokból importált trükk, ebben a körzetben indult ugyanis függetlenként a kamu Magyar Péter, aki 909 szavazatot kapott, vagyis többet, mint ami a különbség volt a két esélyes jelölt között.
A Sárvár környékén a semmiből felbukkant, a kampányban végig rejtőzködő Magyar Péterről a 444-en megírtuk, hogy nem is a sárvári körzetben lakik, hanem Szombathely közelében, egy Bucsu nevű községben, hogy Ausztriában dolgozik, és ami a legfontosabb: hogy hithű fideszes. Amíg le nem takarította a Facebookját, számos fotón szerepelt együtt prominens fideszesekkel, köztük Orbán Viktorral, és részt vett a március 15-ei békemeneten is – miközben akkor már elvileg független jelölt volt.
Magyar eredménye kiemelkedően jó, ha más független vagy parlamentbe nem jutott pártok képviselőinek szavazatarányával vetjük össze. A 909 szavazattal 1,64 százalékot szerzett – összehasonlításként: ennél jobban az egész országban mindössze tíz DK-s és négy kutyapárti jelölt szerepelt egyéniben. Még olyan független jelölt is gyengébb volt az 1,64 százaléknál, mint a korábbi parlamenti képviselő Csárdi Antal (0,95 százalék) vagy Egerben a város volt polgármestere, Mirkóczki Ádám (0,79 százalék).
Észak-Vas Magyar Péteréért tűvé tettem a választási irodától a már nem létező telefonkönyvön át csekélyke kapcsolati hálómig mindent, de hiába. 500 honfitársunknak viszont sikerült megtalálnia őt.
A sárvári választókerületben a Fidesz listán kikapott a Tiszától, az egyéni mandátumot viszont megszerezte, miközben a „független” Magyar Péter több száz szavazatot vitt el. A külképviseleti szavazatok összeszámlálása után ezen múlhat az egyéni mandátum.