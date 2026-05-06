Orbán Balázs nem marad a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadói testületének elnöke sem

„Nyolc évig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanácsadó Testületének elnöke lehettem. Köszönöm!” – így jelentette be távozását Orbán Balázs, aki kampányfőnöki teendőinek elvégzése után megérdemelt jutalmát élvezheti majd az Európai Parlamentben.

Tanítani azért még szeretne: „NKE-s oktatóként érkeztem erre a feladatra, és most NKE-s oktatóként térek vissza.”

A törvény szerint a Tanácsadói Testületben benne ül a fenntartó, vagyis a Miniszterelnökség, továbbá az igazságügyért, a honvédelemért, a felsőoktatásért, a külpolitikáért, a területfejlesztésért, valamint a rendészetért felelős miniszter, illetve azok megbízottjai.

A hvg.hu megjegyzi, hogy vagyonbevallása szerint Orbán az elnöki pozícióért 500 ezer és 1 millió forint közötti összeget kapott havonta.