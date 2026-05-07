Lázár János eredménytelennek nyilvánította a Pázmány Campus megvalósítására kiírt tendert

Tegnap az Építési és a Közlekedési Minisztérium eredménytelennek nyilvánította a Pázmány Campus megvalósítására kiírt tendert. Az eredménytelenség indoka, hogy az ajánlatkérő minisztérium a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált

– írta csütörtök reggeli posztjában Pikó András, Józsefváros polgármestere, aki szerint a helyi lakosok érdekeit és az őket képviselő önkormányzat egyeztetési igényét figyelmen kívül hagyó öt és fél éves jogtiprás ért ezzel véget.

Fotó: Németh Dániel/444

Ha nem küzdöttünk volna, ha nem tettük volna, amit a közösségünkért meg kellett tennünk, már lehet, hogy elindult volna az építkezés, amit a rendszerváltás sem tudott volna semmissé tenni. Így viszont tiszta lappal indulhat a Pázmány Campus jövőjéről szóló egyeztetés és munka

– írja Pikó, aki továbbra is elvárja a józsefvárosiakat és a palotanegyedieket érintő döntés előtt a lakosság és az önkormányzat bevonását, és konstruktív párbeszédre törekszik az új kormánnyal.

A kormány 2020-ban hozott döntést a Pázmány Péter Katolikus Egyetem költöztetéséről a Magyar Rádió korábbi épületeibe, és a beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította. A terveket azonban komoly helyi és szakmai viták kísérték: míg az egyetem és az állam a környék megújulását hangsúlyozza, a józsefvárosi önkormányzat és a civil csoportok a történelmi épületek (például a rádió stúdiói) védelme, a bontások mértéke és a zöldterületek hiánya miatt emeltek kifogást.