Az Európai Bizottság belső vizsgálata tisztázta Várhelyi Olivért a brüsszeli kémügyben

Az Európai Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a médiában megjelent állításokkal kapcsolatban nem azonosíthatóak súlyos biztonsági rések” – közölte Újhelyi Balázs szóvivő újságírókkal az Euractiv híre szerint. Újhelyi nem részletezte, hogyan zajlott a vizsgálat, de hangsúlyozta: az elmúlt hét hónapban minden releváns szempontot áttekintettek. Ezzel együtt felmerült, hogy a Bizottság rendelkezésére álló eszközökkel nem lehetséges teljes mértékben a felelősség megállapítása.

A belső vizsgálatot azután rendelték el, hogy 2025 októberében hírek jelentek meg arról, hogy egy volt magyar diplomata, aki a brüsszeli magyar EU-nagykövetségen dolgozott, arra próbált rávenni európai uniós tisztségviselőket, hogy Budapest érdekében kémkedjenek. Az ügyben Várhelyi Olivér felelőssége merült fel, aki a szóban forgó időszakban – közelebbről 2014 és 2019 között – Magyarország uniós nagyköveteként dolgozott, majd később az Európai Bizottság egészségügyi biztosa lett.

A Direkt36, a német Der Spiegel és a belga De Tijd közösen tárta fel: magyar hírszerző tisztek magukat diplomatáknak álcázva megpróbáltak beépülni az uniós intézményekbe. A vizsgált dokumentumok szerint egy, a sajtó által meg nem nevezett operatív tiszt 2015 és 2017 között Brüsszelben állomásozott, hivatalosan a magyar nagykövetség kohéziós politikai osztályán dolgozó diplomataként. A jelentések szerint valójában a magyar hírszerzésnek dolgozott, és kapcsolatokat épített ki az Európai Bizottságon belül, illetve más uniós szervezetekben.

Ursula von der Leyen és Várhelyi Olivér Fotó: MARTIN BERTRAND/Hans Lucas via AFP

Várhelyi Olivér uniós biztos visszatérően tagadta, hogy ilyen tevékenység folyt volna nagyköveti időszakában. Ursula von der Leyennek, a Bizottság elnökének is azt mondta, nem volt tudomása hasonló cselekményekről.

Az Euractiv most idézi Daniel Freund zöldpárti európai parlamenti képviselőt, aki meglepődött, hogy tisztázták Várhelyit. Hozzátette, ő személy szerint várt volna három napot, hiszen elképzelhető, hogy a rövidesen hivatalba lépő Magyar-kormány további információkkal szolgálhatott volna az ügyben.

Várhelyi Olivér várhatóan annak ellenére megtarthatja uniós biztosi posztját, hogy Orbán Viktor, az előző magyar miniszterelnök delegálta őt a posztra. A Politicónak korábban a Tisza Párt párt egy meg nem nevezett tisztségviselője arról beszélt, hogy a Magyar-kormánynak nem célja a biztos leváltása, már csak azért sem, mert a Bizottság összetételéről Ursula von der Leyen elnök dönt.