Amerikai támadás ért iráni tankereket, Teherán szerint Washington „felelőtlen” akciókkal akadályozza a diplomáciát

Az Egyesült Államok pénteken tüzet nyitott két iráni zászló alatt közlekedő olajtankerre, miközben Irán külügyminisztere „felelőtlen katonai kalandozással” és a háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítések aláásásával vádolta Washingtont.

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) szerint a két tankert működésképtelenné tették, amikor azok „megsértve a folyamatban lévő amerikai blokádot” az Ománi-öböl egyik iráni kikötőjébe próbáltak behajózni. A legutóbbi csapások egy nappal azután történtek, hogy az amerikai hadsereg és Irán tűzharcba keveredett a Hormuzi-szorosban.

Pénteken Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben megkérdőjelezte, hogy az amerikai csapások nem csak „durva nyomásgyakorlási taktikát” jelentenek-e. Hozzátette: „Valahányszor diplomáciai megoldás kerül az asztalra, az Egyesült Államok felelőtlen katonai kalandba kezd.”

Hajók a Hormuzi-szorosban Fotó: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI/AFP

Az iráni tisztviselők szerint Washington és Teherán tárgyal egy egyoldalas amerikai javaslatról, ami a szoros újranyitását és a harci cselekmények 30 napos felfüggesztését irányozza elő. A felek egy, a háborút lezáró átfogó megállapodásról is egyeztetnek.

Marco Rubio külügyminiszter a tárgyalások állásáról kérdezve azt mondta, hogy az Egyesült Államok pénteken „választ” vár Irántól. Bár az elmúlt napokban több tűzváltás is történt, Trump elnök és az iráni külügyminisztérium egyaránt azt állította, hogy az egy hónapja érvényben lévő tűzszünet továbbra is kitart. Trump csütörtök este Washingtonban újságíróknak nyilatkozva „jelentéktelen incidensnek” nevezte az aznapi támadásokat, és ismét figyelmeztette Iránt, hogy „jobb lesz gyorsan aláírniuk a megállapodást.” (New York Times, BBC)