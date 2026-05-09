Sulyoknak hirtelen eszébe jutott a jogállamiság, Forsthoffer Ágnes házelnök lett, és új stílust ígért, a Parlamentre kikerült az EU zászlaja

POLITIKA

Sulyok Tamás felszólította a Himnusz eléneklésére a képviselőket. Ezzel kezdődött a Tisza április 12-i földrengésszerű győzelme, a Fidesz bukása után az új parlament munkája.

Sulyok a demokráciát védi

A köztársasági elnök szereplése nem emiatt maradt emlékezetes. Miután 2024 februárjától Orbán Viktor embereként végig asszisztálta a Fidesz autokrata hatalomgyakorlását, most hirtelen eszébe jutott valami: a jog tisztelete. „Minden hatalom csak a jogállam keretei között értelmezhető, és minden politikai cselekvés addig nevezhető demokratikusnak, amíg a jogállami alkotmányos rend keretén belül mozog” – mondta.

Fotó: Bankó Gábor

Magyar Péter már korábban távozásra szólította fel Sulyokot, most nem tapsolta meg a beszédét.

Orbán nem ment el a parlamentbe

Nem volt még példa arra az 1990-es rendszerváltás történetében, hogy egy bukott miniszterelnök ne menjen el az új parlament alakuló ülésére. Most ez is megtörtént. Magyar megválasztását a karmalitában várja meg, majd átteszi székhelyét a Fidesz Lendvay utcai székházába. Amikor legutóbb kormányváltás volt, és 2010. május 14-én megalakult a fideszes többségű parlament, az alakuló ülésen részt vett és rövid beszédet is mondott Bajnai Gordon, a távozó kormány miniszterelnöke.

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Az utcai harcos miniszterelnök amúgy Brüsszelbe se ment el, hogy elköszönjön az EU-s miniszterelnököktől.

Forsthoffer Isten áldását kérte a demokráciára

Forsthoffer Ágnes balatonfüredi tiszás országgyűlési képviselő volt az első új közjogi méltóság, akit megválasztottak. Kövér László után egy egészen más stílusra számíthatunk.

Fotó: Bankó Gábor

Változások jönnek, ezzel új korszak kezdődik, mondta. A parlament újra a szerénység és alázat színtere lesz, nem az urizálásé. Azt kívánta, legyen helye az érvelésnek, a meggyőzésnek, a tiszteletteljes párbeszédnek és a bocsánatkérésnek. És a szeretetnek is.

Forsthoffer Isten áldását kérte a parlamentre és a megújuló magyar demokráciára.

Visszakerült a Parlamentre az EU-s zászló

Forsthoffer első intézkedését is bejelentette a beszédében: 12 évvel azután, hogy Kövér levettette, ő visszarakatja az EU zászlaját a Parlament homlokzatára.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

És csakugyan, a beszéd után nem sokkal a Kossuth téren összegyűltek üdvrivalgása közepette visszakerült a helyére a zászló.

Mi lesz még itt?

A parlamentben szavaznak még a minisztériumok felsorolásáról, a veszélyhelyzeti kormányzásról, az országgyűlési bizottságokról. Várhatóan délután 3 órakor választják meg miniszterelnöknek Magyar Pétert.

Magyar beszél majd a parlamentben és a Kossuth téren is, ahol éjszakába nyúló népünnepély lesz olyan fellépőkkel, mint nagy valószínűséggel Presser Gábor.

POLITIKA mi hazánk fidesz parlament sulyok tamás magyar péter Tisza Párt orbán viktor rendszerváltás Forsthoffer Ágnes országgyűlés
Kapcsolódó cikkek

Sulyok Tamás olyan beszédet mondott az alakuló ülésen, hogy Magyar Péter meg sem tapsolta

Miután bő két évig kiszolgálta Orbán kormányát szóval, tettel és hallgatással is, most többek között a jogbiztonság és jogállamiság fontosságáról, a Tisza párt történelmi felelősségéről beszélt.

Haász János
belföld

Orbán Viktor be sem ment a parlamentbe utolsó miniszterelnöki napján

Arra még nem volt példa az 1990-es rendszerváltás óta, hogy egy bukott kormány miniszterelnöke ne vegyen részt az alakuló ülésen.

Haász János
belföld