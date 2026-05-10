Bencsik András Menczer Tamásnak: Ott kezdődik a gyógyulás folyamata, hogy te is szembenézel a saját szemétségeiddel, disznóságoddal, brutalitásoddal

Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője egy Facebookra feltöltött interjúrészlettel üzent Menczer Tamásnak, aki korábban azt írta, hogy a cégeit az államnak önként felajánló Balásy Gyula miatt vesztette el a Fidesz a választást.

Bencsik szerint Balásy Gyula nem oka a bukásnak, hanem az egyik tünete annak a kétségbeesett rémületnek, amit a bukás okozott az emberekben. Felidézte, hogy Menczer pécsi performansza után írt egy vezércikket a Demokratába, miszerint nem tartja helyesnek a „bunkó tempót”, ahogy Menczer leordította Magyar Pétert. Bencsik szerint a cikk után Menczer úgy feldühödött, hogy odaszólt a Hír TV-nek, ahol „egy illetékes elvtárs” kilökte őt a Sajtóklub című műsorból.

Bencsik szerint nem Menczer miatt bukott meg a Fidesz, hanem azért, mert megtörténhettek olyan dolgok, mint ami vele történt a kritikája miatt. Szerinte a fideszes médiastruktúra máig nem hajlandó szembenézni a saját bűneivel és hibáival.

„Innen üzenem Menczer Tamásnak, hogy ott kezdődik a gyógyulás folyamata, kedves Tamás, hogy te is szembenézel a saját szemétségeiddel, disznóságoddal, brutalitásoddal. Mert nem lehet így viszonyulni egymáshoz. Ne rúgjál bele a tegnapi szövetségesedbe csak azért, mert gyengének bizonyult” - utalt a politikus Balásy Gyulával kapcsolatos kijelentésére Bencsik, aki szerint az a fő probléma, hogy Menczer elbizonytalanítja a fideszeseket, mert azt látják, hogy a támogatottjaik ilyen csúnyán elbánnak egymással.

Menczer Tamás hiába szerepelt a lista bejutó helyén, végül nem került be a Fidesz új frakciójába. A párt kommunikációs igazgatójaként is dolgozó politikus a döntés után azt írta a 444-nek, hogy a lelkiismeretében és a munkájában nem kíván megújulni.