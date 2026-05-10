Elkezdték evakuálni a hantavírussal fertőzött óceánjárót

A spanyol kormány elkezdte evakuálni a Tenerifénél várakozó tengerjáró hajót, amin megjelent a hantavírus-járvány. Először a spanyol állampolgárok hagyhatják el a hajót, őket kis csoportokban viszik a partra, ahonnan buszokkal a repülőtérre, majd katonai repülővel Madridba szállítják őket.

Több ország, köztük Belgium, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Írország és Németország szombaton megerősítette, hogy repülőgépeket küldenek a hajó fedélzetén tartózkodó állampolgáraik evakuálására. A Kanári-szigetek helyi hatóságai szerint azonban nem mindegyik repülőgép érkezett meg vasárnap reggelre. Az utasok addig nem hagyhatják el a hajót, ameddig az evauálásukra küldött repülőgép meg nem érkezett. Óvintézkedésből mindannyiukat magas kockázatú kontaktszemélynek tekintik.

A spanyol állampolgárok után először a hollandok hagyják majd el a hajót. A holland kormány által küldött repülőgép német, belga és görög utasokat is evakuál. A spanyol egészségügyi miniszter azt mondta, hogy az utolsó evakuációs csoportban az ausztrál, új-zélandi és ázsiai országokból származó utasok lesznek. Őket hétfő délután reptetik majd haza.

A hajó harmincfős legénysége a fedélzeten marad, és az utasok evakuálása után Hollandiába hajózik, ahol fertőtlenítik majd a hajót.

Az Atlanti-óceánon közlekedő MV Hondius nevű óceánjáró április 1-jén indult az argentin Ushuaia városából. Május elején kiderült, hogy három ember meghalt a hajón hantavírus-járvány miatt, további három ember pedig megfertőződött. Utóbbiakat végül evakuálták a hajóról, hogy az egészséges utasok és személyzet is szabadulhasson. A jelentések szerint kezdetben körülbelül 150 ember volt a hajón, de április 24-én több tucatnyian leszálltak a Szent Ilona-szigeten. Utóbbiakat most próbálják felkutatni.

A hantavírus-fertőzés általában környezeti expozícióhoz köthető, a megbetegedés fertőzött rágcsálók vizeletével vagy ürülékével való érintkezés után alakulhat ki, de ritka esetekben emberről emberre is terjedhet, súlyos légúti megbetegedéseket okozva. Nincs rá specifikus kezelés vagy gyógymód, de a korai orvosi ellátás növelheti a túlélés esélyét. (via Reuters)