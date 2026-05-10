Sok fideszes politikus inthet búcsút a milliós keresetkiegészítésének

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Nemcsak Orbán Viktor és miniszterei, hanem egy – nem is annyira szűk – kör is távozik a kormányváltással, amelynek a tagjai kitüntető címet, többségük ehhez tisztességes fizetést és titkárságot is kaptak.

A különböző biztosokról van szó, akiket Orbán Viktor vagy valamelyik miniszter emelt fel. Szép számmal vannak. Zömmel vagy bukott politikusok, vagy távozó államtitkárok, de van köztük olyan képviselő is, aki ezzel a kinevezéssel megduplázta a parlamenti fizetését.

Még a legelvetemültebb közéleti hírfogyasztók számára is okozhat meglepetést, ki mindenki volt megbízva különböző feladatokkal.

Kezdjük a kormánybiztosokkal. Az Orbán-kormány honlapja szerint az utolsó pillanatig 26-an dolgoztak ilyen megbízatással. Köztük például az Amerikába kiküldött, de onnan üres kézzel hazaérkező USAID-biztos László András, de a listából derül ki, hogy az ország gazdaságfejlesztési zónái élén is áll egy fideszes politikus.

A kormánybiztosokat Orbán Viktor nevezte ki, titkárság is járhat hozzá, van, akinek egészen komoly létszámút biztosítottak (Horváth Laci László drogbiztosé például 10 fős, a USAID-megbízott, semmire sem jutó László Andrásé 8 fős).

A miniszterelnöki és a kormánybiztosok javadalmazása államtitkári szintű, ami azért ravasz egy kicsit, mert lényegében Orbán döntött ezekről. Az RTL év eleji összesítése szerint a kormánybiztosok általában havi 2,6 millió forintot kaptak, ezzel egészítette ki parlamenti képviselő illetményét Németh Szilárd, Horváth László és Hoppál Péter is.

Az RTL év eleji összesítése szerint évi 1,3 milliárd forintot költ az állam, hogy a tíz miniszterelnöki megbízottat, nyolc miniszterelnöki biztost, 26 kormánybiztost és 38 miniszteri biztost megfizesse. Negyedük parlamenti képviselő is, vagyis nem ritkák a 4-5 milliós fizetések.

A miniszteri biztosok havi bruttója 1,3-2,1 millió forint között szóródott.

Menczer Tamás például havi 1,5 millió forintot kapott azért, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium „magyar-német társadalmi kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa”, ehhez jött még a parlamenti képviselői fizetése. Így belefért, hogy a Fidesztől nem is kapott fizetést, pedig a párt kommunikációs igazgatója is. Budai Gyula szintén 1,5 millió forintért tette a dolgát a Külügyben, mint Szijjártó Péter „szankciókból fakadó kihívások miatt szükséges gazdaságvédelmi intézkedésekért felelős” miniszteri biztosa.