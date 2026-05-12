Leggazdagabb magyarok: kegyencek és kegyvesztettek toplistái Mészáros Lőrinccel, akinek 284 400 százalékkal nőtt a vagyona Orbán rendszerében

Mészáros Lőrincnek egy 2011-es vagyonnyilatkozata szerint mindössze 21 millió forintos megtakarítása volt, igaz, emellett voltak földtulajdonai és felesben egy cége, aminek az árbevétele közel 1 milliárd forint volt a NER előtti utolsó évben, de amiből ő csak 9 millió forintos osztalékot vett ki. Aligha járunk messze a valóságtól, ha úgy kalkulálunk, hogy 2010 végén, az Orbán-rendszer első évében félmilliárd forint körül lehetett a tényleges vagyona.

A most búcsúzó miniszterelnök barátja és bizalmasa a múlt évet a HVG toplistája szerint ennél nagyjából 3000-szer gazdagabban zárta, a lap 1422 milliárd forintosra becsülte a vagyonát (az elmúlt években, évtizedekben számos kiadónál készül toplista a vagyonos magyarokról, én azért a HVG-t választottam, mert nekik 2010-es és 2025-ös rangsoruk is volt). Ekkora vagyongyarapodás, talán ezt nem kell magyarázni, ép ésszel felfoghatatlan lenne normális piacgazdasági körülmények között. Mindez egy olyan időszakban történt,

amikor a forintban számolt bruttó hazai termék (GDP), tehát a magyar gazdaság teljesítménye nagyjából a 3-szorosára bővült nominális értéken – tehát ezerszer lassabban nőtt, mint a Mészáros-vagyon;

és amikor a kumulált infláció tizenöt év alatt 99,2 százalékos volt, vagyis nagyjából kétszeres növekedés elég volt már egy vagyon reálértékének szinten tartásához.

De nem Mészáros Lőrinc mesés, és több cikkünkben is boncolgatott meggazdagodása az egyetlen jele annak, hogy itt az elmúlt tizenhat évben nem normális piacgazdaság működött. Ha megnézzük, hogyan változott a legvagyonosabbak toplistája 2010-ről 2025-re, drasztikus átrendeződést látunk. Csak négyen szerepeltek a 2010-es és a tavalyi toplistán is, és a 2010-es top5-ből csak Csányi Sándor maradt a rangsorban, változatlanul a 2. helyen (igaz, az akkori listavezető Demján Sándor 2018-ban elhunyt).

A mai leggazdagabb magyarok többsége csak az Orbán-rendszerben lett vagyonos, közülük Szíjj és Jellinek még a 100-as mezőnybe is csak a 2010-es évek közepén került be – igaz, a bekerülésük évében mindketten az első harmadban nyitottak, és Jászai is csak 2018-tól szerepel rendszeresen a leggazdagabb 100-ban. Mészáros Lőrinc a HVG vagyonos rangsorába 2014-ben került be, az akkor még létező Népszabadság mindössze 50 fős rangsorában azonban már 2013-ban szerepelt.

A legvagyonosabbak között látványosan magas azok száma, akik vagy magához Orbán Viktorhoz kötődtek közvetlenül, mint Garancsi István, a kötélbarát, Mészáros Lőrinc, a gyerekkori barát, esetleg közvetetten, mint Szíjj László, akinek leglátványosabb összeborulása Mészárossal a közös sztrádakoncessziós üzlet, vagy a sokáig Orbán vejével, a Ráhel-férj Tiborcz Istvánnal üzletelő Jellinek Dániel – igaz, a választás után ő már dicsérte a Tisza gazdaságpolitikai programját is –, esetleg az a Jászai Gellért, akinek a 4iG-je nemcsak szakmányban bizniszel a magyar állammal, hanem közben közös magánrepülőt is használ a miniszterelnök másik lányával, Sárával.

Ha már Tiborcz Istvánt említettem: bár a miniszterelnök veje még nem tagja a vagyonosok tízes toplistájának, a HVG tavalyi összeállítása szerint továbbra is ott van a leggyorsabban gazdagodók között. A vagyona a 2024-es 100 milliárd forintról 188 milliárd forintra nőtt tavaly, persze ez még így is csak 85 százaléka volt a listán 10. helyezett Garancsiénak. A NER-közeli, politikával is összemaszatolódott gazdasági elit tagjai közül számottevően gyarapodott Schmidt Mária is, a HVG számításai szerint a Schmidt család vagyona 99 milliárd forintról 133 milliárdra duzzadt.

Mindeközben a magyar vagyonosok listájának tizenhat éves története nemcsak a kegyeltek, hanem a kegyvesztettek története is. A 2010-es toplistán még 4. helyezett Leisztinger Tamás 2024-ben már nem volt a 10-ben, tavaly pedig további négy helyet hátracsúszva csak a 15. lett. Pedig 6 milliárd forinttal növelni tudta az így 153 milliárdos vagyonát. Eggyel előtte végzett a választás előtt a Tiszához lendülő Wáberer György is, aki 2010-ben még 8. volt, 2017 óta viszont már nem tudott bekerülni a 10-es élmezőnybe.

Hullámvasutak is vannak egyes vagyonosok listás szereplésében. Az első, 1998-2002 közötti kormányzása idején még Orbán Viktor bizalmasának számító Nagy Elek (a 2010-es toplista 9. helyezettje) a NER kezdeti éveiben kicsúszni látszott a pikszisből, de 2024-es kamarai elnökké választása óta ismét felfelé ível a pályája, tavaly két helyet lépett előre, de a 93 milliárdos vagyonával még a top20-ba sem tudott bekerülni.