A Kreml szerint az ukrajnai háború lezárása valóban közeledik

A Kreml megismételte Vlagyimir Putyin állítását, miszerint az ukrajnai háború „már majdnem véget ért”, miután Volodimir Zelenszkij hétfőn azt mondta: „Oroszországnak nem áll szándékában befejezni ezt a háborút. És sajnos újabb támadásokra készülünk.”

„Úgy gondolom, hogy az ügy a végéhez közeledik” – mondta az orosz elnök szombaton az ötödik éve tartó háborúról. Arra a kérdésre, hogyan kommentálja Putyin kijelentéseit, Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő azt mondta, bizonyos mértékű háromoldalú munka már zajlott Ukrajnával és az USA-val egy békemegállapodás megtalálása érdekében. „A békefolyamat terén felhalmozott előkészítő munka lehetővé teszi számunkra, hogy azt mondjuk: a lezárás valóban közeledik” – mondta Peszkov, de hozzátette, hogy jelenleg nehéz konkrét részleteket közölni.

Donald Trump több tárgyalási fordulót is összehívott a hadban álló felek között a konfliktus lezárása érdekében, de békemegállapodás eddig nem született. Oroszország, ami most Ukrajna területének kb. ötödét tartja megszállás alatt, azt akarja, hogy Kijev további területeket adjon át, míg Kijev az orosz csapatok kivonását követeli.

Peszkov azt mondta, Oroszország üdvözölné az Egyesült Államok további közvetítői erőfeszítéseit, és Putyin kész személyesen is találkozni Zelenszkijjel, amint a békefolyamat véglegesítésre kerül. „És ehhez a véglegesítéshez, hogy pont kerüljön az ügy végére, még nagyon sok előkészítő munkát kell elvégezni” – mondta, hozzátéve, hogy a konfliktus akár hamar véget érhet, ha Kijev és Zelenszkij „meghozza a szükséges döntést”.

A hadban álló felek megállapodtak egy rövid, amer

Vlagyimir Putyin és Dmitrij Peszkov 2025. augusztus 15-én Alaszkában Fotó: Gavriil Grigorov/AFP

ikai közvetítéssel létrejött tűzszünetben május 9. és 11. között, ez egybeesett a Szovjetunió II. világháborús náci Németország feletti győzelmének évfordulójával. Bár egyik fél sem számolt be nagyszabású légicsapásokról a tűzszünet idején, mindkét oldal azt állította, hogy a harcok tovább folytatódtak a frontvonal mentén, és kölcsönösen drón- meg tüzérségi támadásokkal vádolták egymást. (Reuters)