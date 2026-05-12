Donald Trump: Irán ellen így vagy úgy, de nyerni fogunk

Az amerikai elnök szerint az Egyesült Államoknak nincs szüksége támogatásra Iránnal kapcsolatban, mondta a Fehér Ház gyepén, mielőtt elindult volna Kínába.

„Nem hiszem, hogy segítségre lenne szükségünk Iránnal kapcsolatban, és így vagy úgy, de meg fogjuk nyerni. Meg fogjuk nyerni. Békésen vagy más módon fogjuk megnyerni. A haditengerészetük eltűnt. A légierejük eltűnt. A háborús gépezetük minden egyes eleme eltűnt” – magyarázta Trump.

A kínai útjával kapcsolatban elmondta, hosszú beszélgetésre számít Hszi Csin-ping kínai elnökkel.

„Nézd csak a [hormuzi] blokádot. Nincs semmi gond. Sok olajat szereznek be arról a területről. Nekünk semmi problémánk nem volt” – tette hozzá miután kijelentette, hogy Hszi „a barátom volt”.

„Jól kijövünk vele, és azt hiszem, látni fogjuk, hogy jó dolgok fognak történni. Ez egy nagyon izgalmas utazás lesz. Sok jó dolog fog történni” – mondta. (Fox News)