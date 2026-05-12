Egy francia nőnek hantavírusos tünetei voltak, de az orvosok azt mondták, csak a szorongás miatt érzi magát rosszul

Egy francia nő, akinek utóbb pozitív lett a hantavírustesztje, beszámolt a tüneteiről a hajóorvosoknak, ők azonban azt mondták neki, hogy valószínűleg csak szorongásról van szó, közölte a spanyol egészségügyi miniszter a Guardian összefoglaló cikke szerint. Javier Padilla Bernaldez elmondta, a nő, aki a Hondius luxushajón utazott, influenzaszerű tünetekre panaszkodott, ám kezdetben úgy tűnt, az állapota javul, és nem volt láza sem. Később azonban közölték, hogy kritikus állapotba került.

A Hondius hajó hétfőn este elhagyta a tenerifei kikötőt, miután 48 óra alatt evakuálták 23 ország 120 állampolgárát a műveletben, amit a spanyol hatóságok példátlannak és rendkívül összetettnek neveztek.

A hajón két egészségügyi dolgozó és 26 főnyi személyzet maradt. A Hondius Rotterdam felé halad, miután ott kiköt, elkezdődik a fertőtlenítése. Egy német utas holtteste is a fedélzeten van, aki elhunyt a halálos fertőzés következtében.

A Hondius legénységének néhány tagja az eindhoveni repülőtéren Fotó: CHRISTOPH REICHWEIN/dpa Picture-Alliance via AFP

Tedrosz Gebrejeszusz szerint „nincs mitől félniük” a hajó utasait fogadó országok lakosainak. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója reméli, hogy az emberek „együttérzést és szolidaritást” fognak mutatni polgáraikkal.

A WHO azt ajánlotta az érintett országoknak, hogy szorosan kísérjék figyelemmel a hazatérő utasok egészségi állapotát, és 42 napos karantént javasolt számukra.

Az Atlanti-óceánon közlekedő Hondius óceánjáró április 1-jén indult az argentin Ushuaia városából. Május elején kiderült, hogy három ember meghalt a hajón hantavírusjárvány miatt, további három pedig megfertőződött. Utóbbiakat evakuálták a hajóról, hogy az egészséges utasok és személyzet is szabadulhasson. A jelentések szerint kezdetben körülbelül 150 utas volt a hajón, de április 24-én több tucatnyian leszálltak a Szent Ilona-szigeten. Utóbbiakat most próbálják felkutatni.